Conférence de presse d’avant-match : « Nous respectons l’Algérie, mais nous ne la craignons pas »

À la veille du choc très attendu face à l’Algérie, prévu ce samedi 27 décembre, le sélectionneur national des Étalons, Brama Traoré, s’est présenté devant la presse aux côtés du milieu de terrain Mohamed Zoungrana. Une sortie médiatique marquée par un discours clair, déterminé et profondément patriotique.

Dès l’entame de la conférence, le technicien burkinabè a donné le ton, affichant une volonté sans équivoque de défendre les couleurs nationales. « Chaque centimètre carré du terrain sera un espace où nous défendrons les intérêts du Burkina Faso », a-t-il déclaré, soulignant l’engagement total attendu de ses joueurs.

Sur le plan physique et mental, Brama Traoré s’est voulu rassurant. Selon lui, le groupe est en bonne condition et prêt à relever le défi face à une équipe algérienne réputée pour sa solidité et son expérience. « Les joueurs sont en forme et prêts à livrer bataille », a-t-il assuré, confiant dans la préparation effectuée.

Au-delà de l’enjeu sportif, le sélectionneur a rappelé la dimension symbolique de cette rencontre. « Nous avons un devoir : nous battre pour notre population, notre peuple, nos familles. La mission continue et nous sommes prêts », a-t-il affirmé, appelant à un engagement collectif et à un dépassement de soi.

Interrogé sur l’adversaire, Brama Traoré a tenu un discours empreint de respect et de sérénité. « L’Algérie est une grande équipe, elle a toujours été compétitive. Nous la respectons, mais nous ne la craignons pas », a-t-il conclu.

