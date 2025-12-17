CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉCEMBRE 2025 : la campagne agricole 2025-2026 affiche un taux de couverture historique de 126,4% des besoins céréaliers

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahima TRAORÉ, a présidé ce mercredi 17 décembre 2025, le Conseil des ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions tenant compte des aspirations légitimes du Peuple burkinabè conformément aux idéaux de la Révolution progressiste populaire.

Au titre du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats provisoires de la campagne agro-pastorale 2025-2026 et de la situation alimentaire. Selon le Ministre d’État, Ministre chargé de l’Agriculture, le Commandant Ismaël SOMBIÉ, la campagne 2025-2026 s’est déroulée dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, couplée à l’Offensive agro pastorale et halieutique 2023-2025.

La campagne dit-il, se distingue par une hausse de 9,2 % des superficies emblavées, rendue possible par la sécurisation de zones de production et la réinstallation de populations. L’État a fortement soutenu les producteurs à travers des aménagements et la mise en valeur de 127 000 hectares.

Au 30 novembre 2025, le taux de récolte atteignait 86,4 %, résultats jugés exceptionnels. La production céréalière totale s’élève à 7 millions 142 mille 484 tonnes, soit une hausse de 17,63 % par rapport à la campagne précédente. Les autres cultures vivrières totalisent 1 million 246 mille 132 tonnes, en hausse de 27,9 %, dont 884 953 tonnes de niébé (+10 %). Les cultures de rente (sans le coton) atteignent 1 million 353 mille 298 tonnes, soit +3,03 %.

« D’une manière générale, le bilan céréalier général nous donne un taux de couverture des besoins céréaliers qui est porté à 126,4% pour la campagne agro-pastorale 2025-2026, ce qui est un taux jamais atteint dans notre pays », se réjouit le Commandant SOMBIÉ.

L’Académie technologique du Faso bientôt réalisée

Pour le compte de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet de réalisation d’infrastructures administratives et pédagogiques au profit de l’Académie technologique du Faso. Cette Académie est un établissement stratégique destiné à former localement des ingénieurs dans les technologies de pointe. Ce projet qui s’inscrit dans la vision d’une souveraineté nationale fondée sur des compétences hautement qualifiées est mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, indique le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

Direction de la communication de la Présidence du Faso