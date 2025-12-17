Radio « Daandé Liptako » : le CSC et le ministère des Affaires étrangères signent une convention pour l’octroi de la fréquence 94.0 FM à la Radio du Sahel

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et le président du Conseil supérieur de la Communication (CSC) ont signé, le mercredi 17 décembre 2025 à Ouagadougou, une convention portant octroi de la fréquence 94.0 FM à la Radio du Sahel dénommée Radio « Daandé Liptako ».

Pour le Chef de la diplomatie burkinabè, cette signature constitue un pas logique après la création de la radio il y a quelques semaines. Il a, à cet effet, félicité le ministre de la Communication, Monsieur Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, pour son engagement sans faille à accompagner l’initiative.Il a également souligné qu’il s’agit d’un pas décisif qui ouvre l’espace médiatique à la Radio Daandé Liptako, une radio qui offre à la Confédération AES un instrument de production de l’espace médiatique, souvent pris en otage par des discours hostiles à la cohésion et à la paix.Selon lui, cette radio est un instrument de correction et d’information qui permettra de construire un narratif mieux adapté à notre contexte.

De son côté, le président du Conseil supérieur de la Communication, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a indiqué que cette radio porte le combat et les espoirs du peuple de la Confédération AES.Il a estimé qu’il était nécessaire d’aller au-delà des actions menées jusque-là, en créant des médias capables d’aider à déconstruire les fausses informations. Il a précisé que la Radio Daandé diffusera, à partir de Ouagadougou, des programmes qui seront relayés à Niamey et à Bamako.Selon le Président du CSC, la convention fixe les règles d’exploitation de la fréquence 94.0 FM pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.

Les autres dispositions de la convention portent notamment sur le respect des conditions techniques liées à l’utilisation de la fréquence, ainsi que l’usage d’équipements de production appropriés, conformes aux exigences techniques du CSC.La Radio Daandé Liptako sera officiellement lancée à l’occasion du sommet des Chefs d’État de la Confédération AES, prévu les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali.

DCRP-MAECR-BE