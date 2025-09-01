Coopération bilatérale: le chef de la diplomatie revisite le partenariat avec le Canada et la Suisse

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce 1er Septembre 2025, l’ambassadeure du Canada et la cheffe du Bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso.

Madame Stefanie Burri, nouvelle cheffe du bureau de la Coopération suisse dans notre pays, est venue se présenter au chef de la diplomatie burkinabè et échanger avec lui sur un nouveau programme de coopération entre le Burkina Faso et la Suisse, pour la période 2026-2029. Elle a souligné qu’il s’agit d’un programme qui va s’aligner sur les priorités du gouvernement burkinabè. Pour le ministre chargé des Affaires étrangères, le Burkina Faso se réjouit d’accueillir la nouvelle cheffe du Bureau de la Coopération.

Il a d’ailleurs salué la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et la Confédération Suisse, une coopération basée sur le réalisme, l’écoute, le dialogue, la non-ingérence et le respect mutuel.

Karamoko Jean Marie Traoré et Stefanie Burri, ont indiqué leur engagement, à œuvrer pour le maintien et la consolidation de cette coopération vieille d’une cinquantaine d’années, avec des résultats satisfaisants au profit des peuples suisse et burkinabè. Avant la cheffe du Bureau de la Coopération suisse, le chef de la diplomatie burkinabè a reçu l’ambassadeure du Canada au Burkina Faso S E Mme Tina Guthrie.

Passant en revue la coopération entre le Burkina Faso et le Canada, les deux personnalités ont longuement échangé sur les perspectives de cette coopération, notamment sur les plans diplomatique et académique.

DCRP/MAECR-BE