Coopération Confédération des Etats du Sahel-Union africaine: l’UA félicite le Président Traoré « pour son courage, son dévouement pour la paix et la stabilité dans son pays »

‎Le Président du Faso, chef de l’Etat, Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges, le lundi 20 avril 2026 avec le Président en exercice de l’Union africaine (UA), le Président burundais, le général Évariste Ndayishimiyé.

‎‎Au sortir de son entretien au Palais présidentiel de Koulouba, le Président Ndayishimiyé s’est confié à la presse. Il a salué l’amour patriotique, le soutien et l’engagement du peuple burkinabè aux côtés de son leader, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la guerre contre le terrorisme et pour la souveraineté. « J’ai trouvé au Burkina Faso, un pays devenu stable, un Peuple aimable qui nous a accueillis avec joie… », déclare le président burundais. Ces échanges ont été une occasion pour le président en exercice de l’Union africaine de féliciter le président du Faso « pour son courage, son dévouement et son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays ». Toujours au cours de ce point de presse, le général Ndayishimiyé, missionné spécialement par l’Union africaine, soutient : « l’UA doit constituer un pont solide qui va lier le Peuple burkinabè aux peuples africains, les institutions burkinabè aux autres institutions africaines ».

Pour le président en exercice de l’UA, la rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Président de la Confédération des Etats du Sahel, a permis d’échanger sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel d’une part et d’autre part, à la restauration de bonnes relations entre les pays de la Confédération AES et l’UA. « Les discussions se sont bien passées. Maintenant, je connais la réalité objective de la région du Sahel et aussi du Peuple burkinabè », insiste le général Évariste Ndayishimiyé. L’envoyé spécial de l’UA et président en exercice de l’Organisation continentale annonce : « je compte dresser un bon rapport objectif à mes pairs à l’UA et j’espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore se renforcer. On pourra aller ensemble vers un avenir commun ».

‎‎Direction de la communication de la Présidence du Faso