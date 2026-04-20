Gestion des pressions multiformes des secrétaires: l’Intelligence artificielle et émotionnelle au cœur des préoccupations

L’Association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso (APSB), organise, du 20 au 25 avril 2026, à Koudougou, un séminaire de formation au profit de ses membres sur le thème : « La secrétaire résiliente : gestion des pressions multiformes, optimisation du temps et des relations professionnelles, intelligence artificielle, intelligence émotionnelle et autorité naturelle ».

« La secrétaire résiliente : gestion des pressions multiformes, optimisation du temps et des relations professionnelles, intelligence artificielle, intelligence émotionnelle et autorité naturelle ». Tel est le nouveau défi de ce thème, que l’Association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso (APSB), entend relever, à travers le renforcement des capacités de ses membres. C’est du 20 au 25 avril 2026, dans la cité du Cavalier rouge. Le choix du thème qui entre dans le cadre de la Semaine nationale de la secrétaire (SNS), édition 2026, de l’avis de la présidente nationale de l’APSB, Assétou Epérance Dabiré, traduit le reflet fidèle des réalités quotidiennes des secrétaires et les opportunités qui s’offrent en eux. A l’entendre, les organisations sont confrontées à des défis multiples, des pressions constantes et des transformations numériques.

Et dans ce contexte actuel de défis sécuritaires, elle a avoué que le rôle de la secrétaire, de l’assistance et de l’attachée du directeur, ne peut plus être perçu comme un simple appui administratif. « Les secrétaires sont aujourd’hui, des actrices et acteurs clés, des piliers de l’organisation, des gardiens et gardiennes de l’information », a-t-elle justifié. Pour cette session, le formateur, Paul Ouédraogo, a indiqué que la fonction de secrétaire ne peut plus se limiter aux tâches administratives. C’est une fonction qui est selon lui, au cœur de la performance organisationnelle.

« C’est la raison pour laquelle, les secrétaires doivent être accompagnés en matière de résilience, d’adaptation aux évolutions institutionnelles qui impactent leur travail et également aux évolutions technologiques », a-t-il fait savoir. C’est ainsi que les modules qui leur seront développés vont se focaliser entre autres, sur le stress, le leadership en secrétariat, la communication, l’intelligence émotionnelle et artificielle. Pour la responsable à la formation, Henriette Tamboura, chaque secrétaire doit être encore beaucoup plus performant et les indicateurs de performance permettront aux premiers responsables de savoir qu’il y a eu de la valeur ajoutée. « Les secrétaires pourront travailler sans stress et augmenter leur productivité. Surtout avec l’intelligence artificielle, ils ou elles pourront gagner en temps », a-t-elle signifié.

Des retours encourageants après chaque formation

La soixantaine des participants du Burkina Faso, Togo, Bénin et Ghana, qui prennent part à cette formation, vont mieux comprendre et maitriser les pressions professionnelles, renforcer la qualité, l’impact de leurs relations professionnelles, développer leur intelligence émotionnelle, leur autorité naturelle et surtout s’approprier les outils de l’intelligence artificielle, comme des alliés puissants de performance. Mme Dabiré a souligné qu’au-delà des compétences techniques, cette formation porte sur des ambitions plus grandes, en vue de transformer intérieurement les secrétaires.

Avec plus de quatre mille membres aujourd’hui, l’APSB, se veut selon la présidente nationale, un cadre d’excellence, de solidarité et de transformation. Convaincue que le secrétariat n’est pas un métier de l’ombre mais plutôt un levier stratégique de performance, la présidente a invité les secrétaires à donner le meilleur d’eux-mêmes, à incarner une nouvelle posture, à faire le professionnel résilient, organisé, stratégique et influent. « Ce qui compte chez la secrétaire, ce n’est pas seulement ce qu’elle sait, mais la manière dont elle utilise ce qu’elle sait », a-t-elle soutenu.

Elle a exprimé sa satisfaction auprès des secrétaires pour leur assiduité aux formations antérieures et la mise en application des notions qui leur sont inculquées. « Après chaque formation, nous avons un retour encourageant des employeurs et des patrons, qui constatent une amélioration dans le traitement des courriers et dans l’organisation du travail. A l’APSB, notre force est que la formation porte de la valeur, car nos formateurs sont des secrétaires qui se sont formés et qui connaissent les contraintes du métier », s’est réjouie Mme Dabiré.

Afsétou SAWADOGO