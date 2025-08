Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé une audience au patron de l’entreprise JIT group et son équipe, le 28 juillet 2025.

L’équipe dirigeante de l’entreprise kenyane est en visite de prospection au Burkina Faso,

dans la perspective d’implanter une usine de transformation de produits laitiers dans notre

pays. Lors de cette audience, le président du Conseil d’administration de JIT

Group, monsieur Navnit PateL, a expliqué les grandes articulations du

projet au chef de la diplomatie burkinabè. Il s’agit, selon lui, d’un projet intégré qui permettra en amont d’accompagner les producteurs burkinabè à accroître la production

laitière qui sera ensuite transformée en plusieurs produits dérivés du lait, et contribuer à la création de plus de 5000 emplois directs et indirects. Le chef de la diplomatie burkinabè a

apprécié positivement la proposition de JIT Group qui pourrait contribuer à développer l’économie nationale.

DCRP/MAECR-BE