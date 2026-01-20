Coopération sino-burkinabè: des échanges commerciaux de plus de 547 milliards F CFA en 2025

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina a dressé un bilan satisfaisant de la coopération sino-burkinabè en 2025, lors d’une conférence de presse, le jeudi 15 janvier 2026 à Ouagadougou.

2025 a été une année extraordinaire pour la Chine. C’est ce qu’a indiqué l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Deyong Zhao, lors d’une conférence de presse, le jeudi 15 janvier 2025, à Ouagadougou. De ce qu’il a dit, en 2025, la croissance économique de la Chine devrait atteindre environ 5% avec un taux de contribution à la croissance économique mondiale de 30 %.

A l’entendre, des réalisations exceptionnelles ont été accomplies dans des domaines innovants tels que l’exploration de l’espace lointain, l’énergie de fusion nucléaire, l’informatique quantique et l’intelligence artificielle, portant ainsi davantage de certitude dans la croissance économique mondiale.

Dans la même dynamique, la coopération sino-burkinabè n’a également cessé de s’approfondir et de s’étendre tout au long de l’année écoulée.

Sur le plan des échanges de haut niveau, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina a noté que les chefs d’Etat des deux pays, qui attachent une grande importance au développement des relations bilatérales ont maintenu une correspondance étroite en échangeant des lettres de félicitations lors des fêtes importantes telles que la Fête nationale.

Dans le domaine de la santé, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala financé par la Chine a été officiellement achevé et remis, s’est réjoui le diplomate chinois. Dans la même veine, il a confié que les projets de rénovation du CHU de Tengandogo et du Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou progressent à pas assurés et le mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés sino-burkinabè fonctionne sans heurts.

Le commerce constitue également l’un des domaines importants de la coopération sino-burkinabè. Sur ce point, la Chine a appliqué la politique de tarif douanier zéro sur 100 % des produits taxables pour tous les pays africains ayant des relations diplomatiques y compris le Burkina Faso.

Toute chose qui a permis d’augmenter le flux commercial entre les deux pays. « Le volume total des échanges bilatéraux de janvier à novembre 2025 a atteint 970 millions de dollars (plus de 547 milliards 484 millions FCFA), soit une augmentation de près de 51% en glissement annuel et devrait franchir la barre d’un milliard de dollars pour l’ensemble de l’année », a fait savoir Deyong Zhao.

S’unir davantage

Sur le plan agricole, a mentionné l’ambassadeur, la Chine, en plus des deux missions techniques envoyées au Burkina Faso, a fourni 5 millions de dollars de fonds soit plus de 2, 822 milliards FCFA et plus de 1 800 tonnes de don alimentaire, pour soutenir la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Les échanges humains entre la Chine et le Burkina se sont également développés au cours de l’année 2025. « Plus de 8 000 visas chinois ont été délivrés à des citoyens burkinabè pour des affaires ou des études en Chine et plus de 800 professionnels burkinabè se sont rendus en Chine pour des séminaires et formations », a noté le diplomate chinois.

Dans le domaine de la coopération multilatérale, la Chine et le Burkina Faso se soutiennent mutuellement dans les élections au sein des organisations internationales.

Deyong Zhao s’est réjoui que le Burkina Faso ait activement rejoint la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et le « Groupe des Amis de la gouvernance mondiale », faisant entendre la voix unifiée du Sud global et promouvant la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable.

Bien que le bilan de l’année 2025 soit satisfaisant, le porte-parole de la Chine au Burkina a souligné que des nuages sombres de la mentalité de guerre froide, de l’hégémonisme, de l’unilatéralisme et du protectionnisme existent encore et la situation mondiale reste entremêlée de chaos. Il a fait cas notamment de la récente « agression » dont a été victime le Venezuela.

Pour lui, cet acte hégémonique viole gravement le droit international et les principes fondamentaux des relations internationales et piétine les buts et principes de la Charte des Nations unies. Il est donc nécessaire, de son point de vue, que les pays du Sud global, y compris la Chine et le Burkina Faso, s’unissent pour s’opposer résolument aux actes d’hégémonie, de domination et d’intimidation et pour défendre l’équité et la justice internationales.

Nadège YAMEOGO