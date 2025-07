Décès tragique de Alino Faso en République de Côte d’Ivoire : le Chef de la diplomatie exprime sa désapprobation d’une procédure faite de mépris envers la famille du défunt et le peuple burkinabè

Suite à l’information qui circule depuis quelques heures sur le décès dans des circonstances non encore élucidées de notre compatriote Alain TRAORE, dit Alino Faso en République de Côte d’Ivoire, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a convoqué la Chargée d’Affaires de l’ambassade de la Côte d’Ivoire à Ouagadougou ce 28 juillet.

Après avoir reçu la confirmation du décès de Alino Faso de la bouche de la Chargée d’Affaire de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, le Chef de la diplomatie burkinabè a dit son indignation et sa désapprobation d’une procédure qui ne respecte pas les principes et les valeurs de la pratique diplomatique, surtout au regard des liens entre le Burkina Faso et la Cote d’Ivoire.

« Il y’a beaucoup de mépris, un manque d’égard et de courtoisie pour les autorités et le peuple burkinabè, et ça l’est encore plus pour la famille du défunt qui découvre une nouvelle aussi douloureuse sur les réseaux sociaux », s’indigne SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.