Lutte contre les sachets plastiques:« Malika la Slameuse » lance son clip « Le silence des sachets »

Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement a animé une conférence de presse relative à la loi n°045-2024/ALT du 30 décembre 2024 sur les emballages et sachets en plastique au Burkina Faso, suivie de la présentation du clip de Malika la Slameuse dénommé « Le silence des sachets », vendredi 25 juillet 2025, à Ouagadougou.

Après l’adoption de la loi n°045-2024/ALT du 30 décembre 2024 portant sur les sachets et

emballages en plastique au Burkina Faso, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de

l’Assainissement fait de son application son cheval de bataille. En effet, il a animé une conférence de presse relative à la loi, suivie de la présentation du clip de sensibilisation de Malika la Slameuse dénommé « Le silence des sachets », vendredi 25 juillet 2025, à Ouagadougou. Pour le directeur général de la préservation de l’environnement, Dramane Savadogo, le plastique constitue une véritable menace pour l’environnement à travers les multiples conséquences, notamment la pollution des écosystèmes et surtout le processus d’accumulation dans la chaine alimentaire. Il a fait savoir que des milliers d’animaux meurent en raison de la consommation de sachets en plastique.

M. Savadogo a aussi précisé que des acteurs de contrôle sont mis en place pour sensibiliser les importateurs et surtout les utilisateurs aux aléas du plastique. Ces acteurs auront également pour tâche de contrôler l’importation des sachets en vue de réduire les stocks et de mettre fin à ce phénomène dégradant, a-t-il indiqué. Le directeur général de la préservation de l’environnement a souligné, en outre, que le clip réalisé par l’artiste Malika la Slamazone se conforme à la loi 045 sur les emballages et sachets en plastique. C’est un clip qui vient à point nommé et va être un véritable moyen de lutte contre le péril plastique, s’est-il convaincu.

Mettre l’art au service du développement

Selon l’artiste Malika la Slamazone, son œuvre consiste à mettre l’art au service du développement du Burkina Faso. Elle a, par ailleurs, soutenu que le clip : « Le silence des sachets » est un appel à tous les Burkinabè au respect de la loi 045. « Ce clip met en lumière toutes les conséquences des déchets plastiques sur les Hommes, les animaux et l’environnement. Il a pour objectif de convaincre la population burkinabè d’abandonner les sachets en plastique et leur faire comprendre les efforts consentis par le ministère en charge de l’environnement pour les interdire », a-t-elle expliqué.

Le chef de l’unité d’environnement et d’énergie du Programme des nations unies pour le

développement (PNUD) au Burkina Faso, Issaka Ouédraogo, a signifié que le péril plastique

dégrade l’environnement, tout en faisant savoir que la chanson de Malika va contribuer à changer la gestion des plastiques sur les plans national et international. Il a ajouté que le PNUD, étant une institution de développement, a jugé utile d’accompagner Malika à mettre en œuvre son initiative en lien avec la gestion des sachets en plastique par la sensibilisation de la population aux méfaits des emballages et sachets en plastique.

Comment faire pour accéder au clip ? A cette question des journalistes, la présidente de la Fondation « slamazone » a répondu que son chef-d’œuvre lié à la gestion des plastiques est gratuit et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. « Le silence des sachets » est un cri lancé contre les sachets plastiques. Le single appelle les Burkinabè

à adopter des mécanismes alternatifs pour préserver leur santé et les écosystèmes.

Boukary BONKOUNGOU

Tambi ZONGO

(Stagiaire)