Développement endogène en Afrique : un colloque se penche sur le modèle de Thomas Sankara

Le Centre d’études, de documentation et de recherche économique et sociale (CEDRES) organise les 25 et 26 juillet 2024 à Ouagadougou le 2e colloque international dont le thème est : « Politique de développement endogène : une réponse aux crises en Afrique ? ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le 25 juillet 2024.

Le Creuset de la production scientifique, le Centre d’études, de documentation et de recherche économique et sociale (CEDRES) s’est résolument tourné vers la promotion d’une production scientifique endogène qui met en exergue les problématiques d’intérêt national. C’est dans cette dynamique que le CEDRES organise, sous l’égide de l’Université Thomas Sankara (UTS), la deuxième édition du colloque scientifique international, les 25 et 26 juillet 2024, à Ouagadougou.

Présidé par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le colloque a pour le thème : « Politique de développement endogène : une réponse aux crises en Afrique ? ». L’évènement a pour objectif général de proposer un cadre de réflexion sur le modèle de développement de Thomas Sankara. Pour le Premier ministre, les crises qui surviennent dans les pays africains sont pour la plupart des résultats de la non adaptabilité des faits politiques aux réalités sociales et sociologiques.

Le chef du gouvernement a déploré la persistance de l’auto-colonisation en Afrique, principalement en Afrique francophone. Pour lui, cela se perçoit par le fait que le colonisé trouve valorisant de ressembler au colonisateur, de sorte que celui-ci ne fournisse aucun effort pour imposer sa culture. « Le développement endogène est incompatible avec une économie extravertie dont les impératifs sont dictés de l’extérieur et qui fonctionne pour répondre à des intérêts étrangers en faisant fi de l’harmonie sociale », a soutenu le premier ministre.

Selon le parrain de la cérémonie, Fidèle Toé, ancien ministre de la fonction publique sous le Conseil national de la révolution (CNR) de Thomas Sankara, le thème choisit pour le colloque est en phase avec les aspirations du Président Thomas Sankara. « Cette université porte le nom d’un grand homme, un visionnaire, un panafricaniste. C’est un bel hommage à cette personnalité dont la vision politique restera une source d’inspiration », a-t-il déclaré. Pour lui, le développement endogène est une conception du développement basée sur les ressources disponibles localement, notamment les savoirs, les expériences, les cultures et le leadership local.

Prendre en main notre destin

Pour sa part, l’un des objectifs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est de promouvoir le développement endogène et la souveraineté économique de ses Etats membres. « Les pays de l’AES ont décidé de s’assumer, en prenant en main leur destin, en s’appuyant sur leurs propres forces. Cette résolution des pays de l’AES est en harmonie avec les aspirations de développement du Président Thomas Sankara », a soutenu M. Toé. Il a estimé que le lancement, le 12 juin 2023, par le Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré du programme d’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire représente une des actions majeures dans ce sens.

De l’avis du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano, avant de voir la politique du développement endogène comme une réponse aux crises, il faut reconnaitre que la vision de ce développement endogène suscite des crises. Lorsque vous dépendez de l’extérieur sur tous les plans, a-t-il expliqué, le jour que vous décidiez de prendre en main votre destin, il y aura un manque à gagner.

« Mais, dès que vous prenez en main votre destin pour développer des stratégies pour le bien-être de vos populations, il est clair que vous vous tournez vers l’adoption d’une stratégie de répartition équitable des ressources nationales », a relevé M. Thiombiano. A ce propos, il s’est réjoui qu’aujourd’hui, avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, la mise en œuvre de cette politique de développement endogène touche des domaines ou des secteurs très importants.

Abdoulaye BALBONE

Laure KABORE

(Stagiaire)