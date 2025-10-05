Direction générale des transports terrestres et maritimes: une mission de contrôle en inspection et de sensibilisation à Dédougou

Le Directeur général des transports terrestres et maritimes, Sibidi Vincent Tougri, a effectué une mission d’inspection et de contrôle dans les gares routières, les auto-écoles et les ateliers de construction de carrosserie de véhicules de la ville de Dédougou dans la région de Bankui, jeudi 25 septembre 2025.

La Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) veut s’assurer que les transporteurs routiers, les responsables des auto-écoles et ceux des ateliers de transformation, de fabrication et de construction de carrosserie de véhicules de la ville de Dédougou travaillent conformément aux normes et à l’esprit des textes règlementaires nationaux et communautaires qui régissent ces secteurs d’activités. C’est pourquoi elle a initié, jeudi 25 septembre 2025, une mission de contrôle et d’inspection dans les gares routières, les auto-écoles et les ateliers de construction de véhicules de la ville pour toucher du doigt la réalité du terrain.

La mission, composée de la direction régionale en charge de la mobilité de Bankui et du Centre de contrôle des véhicules automobiles, est conduite par le directeur général de la DGTTM, Sibidi Vincent Tougri. Elle s’est rendue dans les gares, les ateliers et les auto-écoles pour rencontrer les acteurs. Il s’est agi pour l’équipe de constater les pratiques quotidiennes dans ces différentes entreprises afin de les confronter aux textes réglementaires sur le plan national et communautaire.

La mission a saisi l’occasion de cette tournée pour vérifier si les cahiers de charges sont respectés par les différentes structures. Dans l’ensemble, les inspecteurs-contrôleurs ont estimé que des efforts sont faits de part et d’autre par les acteurs pour respecter leurs engagements à travers une application plus ou moins satisfaisante desdits cahiers de charges. « Il y a des points de satisfaction parce que des règles sont respectées », s’est réjoui Vincent Tougri.

Invitant ces derniers acteurs à redoubler d’efforts pour davantage offrir des services de qualité, il a néanmoins déploré le fait que certaines entreprises visitées fonctionnent sans documents officiels requis. Le directeur général a immédiatement ordonné la mise en demeure des structures concernées. De ce fait, elles ont été sommées de se mettre en règle dans un bref délai sous peine d’être fermées.

Faire de la sécurité routière, une réalité

A l’unanimité, les responsables d’entreprises ont jugé que la visite est une tribune d’interpellation et de sensibilisation à leur endroit pour améliorer leurs services. En effet, les transporteurs ont été invités, par exemple, à adopter des pratiques innovantes, à améliorer les conditions d’hygiène dans leurs gares, à réaliser des infrastructures accessibles à toutes les couches sociales. Dans la même veine, ils ont été priés d’intégrer des dispositifs de limitation de vitesse dans leurs véhicules de transport en commun pour protéger la vie de la clientèle.

Dans les auto-écoles, la mission a recommandé entre autres la bonne formation des demandeurs de permis de conduire et le professionnalisme des animateurs du milieu. Au niveau des ateliers de construction de carrosserie, il est vivement conseillé aux acteurs de respecter scrupuleusement les normes en termes de longueur, de largeur et de hauteur des véhicules hors gabarit qui sont respectivement de 12 m, de 2,55 m et de 4 m de rigueur, ont révélé les visiteurs du jour.

La sortie de contrôle, d’inspection, d’interpellation et de sensibilisation aux bonnes pratiques conformes aux normes prescrites en matière de transport terrestre dans la capitale régionale de Bankui s’inscrit dans un cadre de contrôle général. Ledit contrôle est voulu par les plus hautes autorités chargées de la Mobilité. Il va toucher toutes les activités dans ce secteur avec l’ambition, à terme, de promouvoir le professionnalisme dans le milieu du transport routier afin de contribuer à faire de la sécurité routière au Burkina Faso, une réalité, a conclu l’équipe de contrôle et d’inspection.

Yacouba BELEM