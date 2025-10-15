Don Faso Mêbo: le ministère en charge du travail contribue à hauteur de 8 473 500 F CFA

Les agents du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale ont remis leur contribution à l’initiative Faso Mêbo, samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou.

Les « belles » œuvres et les remises de dons à l’Initiative Faso Mêbo continuent de jour en jour. En effet, les agents du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale ne se sont pas fait attendre pour apporter leur contribution, dans la matinée du samedi 11 octobre 2025. C’est le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga qui a remis le don au nom de son patron.

Une innovation

Il a expliqué que grâce à l’effort de l’ensemble du personnel du ministère, ils ont pu offrir à Faso Mêbo, 50 tonnes de ciment, 10 tonnes de riz, une benne de granit concassé, une tonne de granit plein, des bidons d’huile, des brosses et du matériel d’hiver d’une valeur totale de 8 473 500 F CFA.

Comme innovation, il a confié que le ministère a dépêché une équipe de la direction du travail pour sensibiliser et donner des conseils à l’ensemble des travailleurs du site Faso Mêbo. Ils ont donc conseillé aux travailleurs du site d’adopter de bonnes postures de travail pour éviter les accidents et les maladies professionnelles.

Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a salué l’Initiative Faso Mêbo qui est un acte patriotique et noble dans la construction de la nation. Il a donc invité l’ensemble des Burkinabè à rester mobiliser derrière cette initiative.

A ceux qui ne sont pas encore passés dans les différents sites, il les a encouragés à bien vouloir accompagner l’initiative citoyenne. Après la séance de sensibilisation, l’ensemble

des agents du ministère en charge de la fonction publique ont mis la main à la patte. Ils ont chargé un camion de pavés et assisté au pavage.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)