Kenya : l’opposant Raila Odinga n’est plus

La Police indienne a annoncé, hier mercredi 15 octobre 2025, la mort de l’opposant kényan, Rail Odinga. « La mort est confirmée », a déclaré un responsable de la police du district d’Ernakumam, Krishnan M. « Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu’il s’est écroulé […] Il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort », a-t-il poursuivi. Agé de 80 ans, Raila Odinga était en Inde pour des soins. Ces dernières semaines, des rumeurs circulaient sur l’état de santé de M. Odinga, bien que sa famille et ses alliés politiques aient démenti les informations suggérant qu’il était gravement malade. M. Odinga était une des figures de l’opposition kényane.

Longtemps député, cinq fois candidat malheureux à la présidentielle, M. Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013. Durant la dernière élection présidentielle en 2022, il avait été battu de peu par William Ruto, avant de dénoncer des fraudes. Mais depuis plusieurs mois, il s’était rapproché du président William Ruto, qui l’avait d’ailleurs soutenu, en février 2025, pour le poste de président de la Commission de l’Union africaine, élection également perdue. Tout au long de sa carrière politique, Raila Odinga a suscité un engouement passionné et une loyauté sans faille, en particulier dans l’ouest du Kenya, sa région d’origine.

Ses partisans l’appelaient « Baba » (père), « Agwambo » (acte de Dieu) et « Tinga » (tracteur), en référence au symbole de son parti lors des élections de 1997. Il était largement considéré comme un maître stratège et un mobilisateur de masse, attirant souvent des foules immenses à ses rassemblements politiques et il avait une profonde capacité à établir des liens avec les gens ordinaires.

On se souviendra de lui pour son combat inébranlable en faveur des libertés démocratiques et des droits de l’Homme. Ancien prisonnier politique, il détient le record du plus long séjour en détention au Kenya. Sa lutte contre la dictature du parti unique lui a valu d’être emprisonné à deux reprises (de 1982 à 1988 et de 1989 à 1991) sous le régime de Daniel arap Moi. Il a d’abord été emprisonné pour avoir tenté d’organiser un coup d’Etat en 1982, ce qui l’a propulsé sur la scène nationale.

