Rentrée sportive de la Fédération burkinabè de Kung fu wushu: formation intensive et Mondial en ligne de mire

Le dimanche 12 octobre dernier, à l’ISSDH de Ouagadougou, la Fédération burkinabè de Kung fu wushu (FBKFW) a officiellement lancé sa saison sportive 2025-2026. La cérémonie, marquée par d’impressionnantes démonstrations de l’art martial, a donné le ton d’une année ambitieuse, résolument tournée vers l’international et la promotion de jeunes talents.

La relève est le mot d’ordre de cette nouvelle saison sportive de la fédération burkinabè de Kung fu wushu. Maître Siaka Coulibaly, Directeur technique national (DTN) de la FBKFW, a posé les bases de cette politique. « Nous plaçons cette saison sportive, sur l’essor et l’éclosion de la jeune génération, c’est-à-dire les juniors, les cadets, les minimes sur le plan international », a-t-il déclaré.

Cette vision se concrétise immédiatement par un défi majeur. « Nous avons déjà, pour la fin du mois, un déplacement à Dakar où les juniors iront pour un stage pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se feront en 2026 », a précisé le DTN.

Une étape cruciale pour l’équipe nationale. L’ouverture internationale du Kung fu wushu burkinabè est plus que jamais d’actualité. Maître Gnagré Abdoulaye Ouaré, premier vice-président de la Fédération, assurant l’intérim, a rappelé l’importance d’un succès récent : « on est déjà affilié à la Fédération internationale de Wushu et c’est vraiment un acquis parce que depuis 19 ans, on a tenté de le faire et c’est cette année qu’on a pu l’exécuter » Cette affiliation historique propulse la Fédération vers des compétitions de haut niveau, notamment le mondial.

« Compte tenu du fait que nous sommes désormais affiliés à la Fédération internationale, on doit aussi s’attendre à pouvoir participer au mondial », a confirmé le DTN. Pour être à la hauteur de ces enjeux, la fédération a mis l’accent sur le renforcement des compétences et des structures. Le vice-président a souligné la nécessité de maximiser encore plus sur la formation des athlètes au niveau des clubs, l’organisation de stages et l’établissement d’une école des cadres. Le plan d’action inclut également l’apport d’expertise extérieure.

« On compte même faire venir des experts internationaux et aussi faire participer nos experts nationaux pour perfectionner nos techniques », a ajouté Maître Gnagré Abdoulaye Ouaré. Des efforts seront également déployés pour renforcer la collaboration avec le ministère et aussi certains partenaires. Le calendrier de la saison 2025-2026

est particulièrement dense. Au programme, les championnats nationaux et la Coupe de l’ambassadeur de la République populaire de Chine. Il y a aussi la deuxième édition des Jeux de l’AES avec le Burkina Faso comme pays hôte de même que les compétitions régionale (UFOA), continentale (Africaine) et enfin le championnat mondial.

