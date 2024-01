Economie nationale : la BCEAO prête à accompagner le Burkina Faso

Le vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Der Rogatien Poda, a été reçu en audience par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, dans la soirée du vendredi 5 janvier 2024 à Ouagadougou.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Der Rogatien Poda, s’est entretenu avec le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le vendredi 5 janvier 2024 à Ouagadougou. A l’issue de l’entretien, M. Poda a confié être venu exprimer sa gratitude à l’endroit du pays des Hommes intègres pour le soutien dont il a bénéficié en vue de sa nomination en qualité de vice-gouverneur de la BCEAO. Il a ajouté que c’est aussi l’occasion d’affirmer sa volonté de rester disponible pour répondre à certaines préoccupations du pays. En outre, il a déclaré que la banque centrale, de par ses textes constitutifs, est un conseiller financier des Etats.

Ainsi, elle dispose d’une armée de professionnels aguerris sur tous les plans (les aspects macroéconomiques, les aspects monétaires et financiers) pour soutenir tous les Etats-membres qui souhaitent en bénéficier. A l’entendre, la banque centrale sera portée par un « mouvement spontané », à accompagner le Burkina comme tous les autres Etats. « Moi-même en tant que ressortissant du Burkina, ce serait avec bonheur que je pourrais suivre avec intérêt ces types d’assistance souhaités par notre pays », a-t-il promis. Il a aussi indiqué que l’accompagnement de la BCEAO au Burkina se fait déjà à travers plusieurs mécanismes, notamment « l’agrégation de l’ensemble des programmes des différents Etats pour mettre en place un programme monétaire commun à tous les Etats et donc permettre l’émission de la monnaie pour le compte des différents Etats ». Par ailleurs, de son avis, le pays dispose pour cela d’une agence nationale de la BCEAO qui est le réceptacle des besoins et qui recense toutes les situations qui permettraient de les faire connaitre au niveau du siège pour que toute l’assistance nécessaire soit apportée aux Etats notamment au Burkina Faso.

Evariste YODA