Elan de solidarité: l’association Yenu Yaaba vole au secours des orphelins et veuves de FDS et VDP

L’association Yenu Yaaba a officiellement lancé ses activités à travers une cérémonie marquée par un geste de solidarité en faveur des nécessiteux, le samedi 20 septembre 2025, à Ouagadougou.

Venir en aide aux personnes nécessiteuses, tel est l’objectif de l’association Yenu Yaaba, elle a lancé officiellement ses activités, le samedi 20 septembre 2025, à travers un don de vivres d’une valeur de 6,2 millions FCFA en faveur des orphelins et veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le champ d’honneur. Les dons, composés de riz, d’huile, de farine de maïs, de sorgho, de sucre et de sel, ont été mobilisés grâce à la générosité de donateurs venus du Burkina, du Mali et du Niger.

Le bureau exécutif de l’association, composé de 31 membres, a été présenté au public. Selon son président, El Hadj Baba Solga, l’initiative vise à accompagner les actions du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur des populations vulnérables.

« L’association est née pour soutenir le président dans ses actions sociales, notamment dans le domaine de l’alimentation.

Que l’on soit au Burkina ou à l’étranger, chacun peut apporter sa contribution pour la prise en charge des nécessiteux », a-t-il déclaré.

Au nom des bénéficiaires, Zaïnata Sanfo, présidente de l’association des veuves de la Police nationale, a exprimé sa gratitude. « Nous traduisons nos remerciements à l’association Yenu Yaba. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour ne pas oublier ces familles éprouvées par le terrorisme », a-t-elle déclaré.

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 2 de Ouagadougou, Wendwaoga Jonas Sawadogo, a salué l’élan de solidarité : « C’est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle, chacun doit, à son niveau manifester une solidarité agissante en faveur des groupes spécifiques »,

a-t-il martelé.

Dans les jours à venir, l’association Yenu Yaaba prévoit de faire un don de matériel dans le cadre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Gustave KONATE

(Collaborateur)