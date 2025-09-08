Eliminatoires Coupe du monde 2026/Burkina # Egypte: Les Etalons prêts à en découdre cet après-midi

Le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, s’est exprimé en conférence de presse hier lundi 8 septembre 2025, à l’occasion de la confrontation contre l’Egypte comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En compagnie d’Ousseni Bouda, le sélectionneur s’est dit confiant quant à une victoire contre les Pharaons cet après-midi.

Le choc du groupe A entre le Burkina Faso et l’Egypte s’annonce électrique cet après-midi au stade du 4-Août. Ce match est capital pour la qualification directe à la Coupe du monde 2026 car seul le premier du groupe obtiendra son billet pour le Mondial. Actuellement, Les Pharaons sont en tête avec 19 points, suivis des Etalons qui en totalisent 14. Une victoire est donc impérative pour les Burkinabè afin de réduire l’écart et de maintenir l’espoir. Lors de la conférence de presse d’avant-match, hier 8 septembre, où les Egyptiens étaient curieusement absents, l’optimisme était palpable dans le camp burkinabè.

Le sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, s’est montré confiant : « Les joueurs retrouvent leur stade fétiche, le Stade du 4-Août. Ils sont conscients de l’exigence du public et sont préparés mentalement ». Le coach compte sur le soutien des supporters pour faire la différence rapidement. Il a également analysé l’adversaire avec lucidité, décrivant

les Pharaons comme une équipe « tactiquement bien en place défensivement » et capable de faire mal en transition. De son côté, l’avant-centre Ousseni Bouda a affirmé que l’équipe se sentait très bien et que l’ambiance était très bonne.

Pour lui, la pression est sur l’adversaire et non sur eux qui joueront à domicile devant un public acquis à leur cause. « Le public est avec nous. Nous savons que c’est une fierté et une très bonne chose pour nous, » a-t-il déclaré, impatient de découvrir l’ambiance du Stade du 4-Août, dont il a entendu que du bien de la part de ses coéquipiers comme Bertrand Traoré et Steve Yago. L’attaquant voit cette rencontre comme une occasion de « rendre le pays, nous-mêmes, nos familles, très fiers ».

En effet, ce match revêt une importance capitale pour les Etalons. Une victoire leur permettrait de revenir à 2 points de l’équipe de Hossam Hassane, relançant ainsi totalement la course à la qualification. Un match nul maintiendrait un mince espoir, mais une défaite éloignerait définitivement le rêve des Etalons d’une qualification directe. Forts de leur récente victoire écrasante contre Djibouti (6-0), les Burkinabè abordent cette confrontation avec un moral au zénith et la détermination de donner le meilleur d’eux-mêmes. Le rendez-vous est donné cet après-midi, sous le coup de 16h00 GMT pour un duel qui s’annonce palpitant.

