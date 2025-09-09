Xi Jinping : le multilatéralisme est l’aspiration commune de tous les peuples, la tendance générale de notre temps et le fondement important de la paix et du développement dans le monde

Le président chinois Xi Jinping a assisté à la réunion virtuelle des dirigeants des BRICS par liaison vidéo à Beijing le 8 septembre et a prononcé un discours important intitulé « Aller de l’avant dans la solidarité et la coopération ».

Selon lui, « le multilatéralisme est l’aspiration commune de tous les peuples, la tendance générale de notre temps et le fondement important de la paix et du développement dans le monde. L’Initiative pour la gouvernance mondiale que j’ai avancée vise à promouvoir les actions conjointes des différents pays en vue d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

Il nous faut poursuivre le principe d’amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, et préserver le système international centré sur l’ONU et l’ordre international fondé sur le droit international, de sorte à consolider le fondement du multilatéralisme.

En même temps, nous devons promouvoir activement la démocratisation des relations internationales et accroître la représentation et le droit à la parole des pays du Sud global. Nous avons à perfectionner le système de gouvernance mondiale par la réforme et à mobiliser pleinement les différentes ressources, de sorte à mieux relever les défis communs auxquels fait face l’humanité. »

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français