Embellissement à Bobo-Dioulasso : Faso Mêbo dévoile de nouveaux espaces aménagés

L’Agence Faso Mêbo a procédé, le jeudi 23 avril 2026 au dévoilement de plusieurs espaces aménagés dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ces réalisations s’inscrivent dans une dynamique d’embellissement et de modernisation du cadre de vie.

A quelques jours de la Semaine nationale de la culture (SNC), la ville de Bobo-Dioulasso se pare de nouveaux atouts urbains. En effet, l’Agence Faso Mêbo a officiellement procédé au dévoilement de plusieurs espaces aménagés à travers la cité de Sya, à l’occasion d’une visite guidée organisée sur différents sites, le jeudi 23 avril 2026. Cette initiative marque une volonté affirmée d’améliorer le cadre de vie des populations tout en renforçant l’attractivité de la ville.

Dès la matinée, autorités administratives, responsables de l’agence et populations ont parcouru les différents sites concernés par ces aménagements. La visite a débuté à la Place de la Femme, avant de se poursuivre en face de la mairie de l’arrondissement 5, puis au Centre Emetteur, au site de Belleville et enfin sur une rue pavée de l’arrondissement 1. A chaque étape, les visiteurs ont pu constater la qualité des travaux réalisés.

Pour le coordonnateur régional de Faso Mêbo du Guiriko, le capitaine Elvis Kapioko, ces réalisations s’inscrivent dans une dynamique collective. Il a souligné que ces travaux ont été menés en étroite collaboration avec les populations, dans une logique participative. « L’objectif est de transformer durablement les espaces publics afin d’offrir une image plus moderne et plus valorisante de Bobo-Dioulasso », a-t-il indiqué.

Ces aménagements ne se limitent pas à leur dimension esthétique. Ils portent également une forte symbolique nationale et citoyenne. Les installations intègrent des éléments visuels rappelant l’identité du pays. Elles traduisent également un attachement profond aux valeurs nationales.

Des enseignes lumineuses avec l’effigie du capitaine Ibrahim Traoré

Au niveau du site de Belleville, l’un des points forts de la visite, les autorités ont découvert un espace entièrement réaménagé avec pavage, gazon, bancs publics et enseignes lumineuses avec l’effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom, n’a pas caché sa satisfaction face à la qualité des ouvrages réalisés.

Ces nouveaux espaces ont été pensés comme des lieux de détente, de convivialité et de respiration pour les habitants. Ils offrent un cadre agréable où les populations peuvent se retrouver, se reposer ou simplement profiter d’un environnement apaisé. Pour le PDS, au-delà du bien-être des habitants, ces aménagements jouent également un rôle stratégique dans le rayonnement de la ville, notamment en cette période de forte affluence liée à la SNC. « C’est la preuve que la ville est en pleine transformation », a affirmé Laurent K. Kontogom, tout en appelant à la multiplication de ces initiatives dans d’autres quartiers.

Le PDS de l’arrondissement 5, Yoma Étienne Bako, a lui aussi salué la pertinence du choix du calendrier. Selon lui, le dévoilement de ces infrastructures à quelques jours de la SNC constitue une opportunité pour offrir aux visiteurs une image positive et attrayante de Bobo-Dioulasso. Les espaces aménagés serviront ainsi de cadres idéaux pour les loisirs et les souvenirs photographiques des touristes. A travers des inscriptions comme « I love Bobo-Dioulasso » ou encore des symboles propres à la ville, les aménagements renforcent le sentiment d’appartenance des citoyens. Ils invitent chacun à exprimer son attachement à la ville et à contribuer à sa valorisation. Toutefois, les autorités insistent sur l’importance de l’entretien et de la préservation de ces espaces. A en croire Laurent K. Kontogom, des mesures ont déjà été prises, notamment pour l’arrosage du gazon et l’entretien régulier des sites.

Noufou NEBIE

Sita TRAORE

(Stagiaire)