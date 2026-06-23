Fada N’Gourma : un faux pasteur condamné pour viol aggravé

Kantigui, de passage à Fada N’Gourma, a appris qu’un individu, se présentant comme pasteur, a comparu, le vendredi 19 juin 2026, devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma. Agé d’une cinquantaine d’années, marié et père de deux enfants, il a été reconnu coupable de viol sur mineure. En répression, le faux pasteur a écopé d’une peine de 11 ans de prison, dont 3 ans ferme, assortie d’une amende de (…)

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