Faso Mêbo Koudougou: le patronat de Nando offre 80 tonnes de ciment et du granit

Le conseil régional du patronat de Nando a fait don de 80 tonnes de ciment, 280 tonnes de granit et de moules à l’équipe de Faso Mêbo à Koudougou, le samedi 18 octobre 2025, pour la confection des pavés. A travers ce geste, les opérateurs économiques de la région marquent leur adhésion à cette initiative du président du Faso.

Une semaine seulement après son lancement officiel dans la région, le siège de l’Initiative Faso Mêbo à Koudougou, situé dans les locaux des services municipaux de la ville, a accueilli le conseil régional du patronat de la région de Nando pour un don. 80 tonnes de ciment, 280 tonnes de granit, 1 000 moules de pavés, une tonne de riz et de l’huile alimentaire ont été remis par les opérateurs économiques, affirmant ainsi leur adhésion à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Selon le président du conseil régional du patronat de Nando, El hadj Inoussa Bagué, Faso Mêbo a commencé dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avant de s’étendre progressivement dans les autres villes du pays.

« Après le lancement officiel des activités dans notre ville, nous sommes venus pour faire un don au nom du patronat régional. Mais, il faut préciser qu’après ce don, chaque opérateur économique pourra venir faire des dons au nom de son entreprise, parce que c’est de cette manière que nous allons donner un coup de pouce à cette initiative dont l’ambition est de changer le visage de nos villes », a-t-il indiqué. Une occasion saisie par le président Bagué pour lancer un appel aux filles et fils de Koudougou et de la région. « Faso Mêbo a besoin de l’apport de chacun de nous à Koudougou.

Que l’on soit opérateur économique ou fonctionnaire, chacun doit apporter sa contribution », a-t-il fait savoir. Inoussa Bagué avait à ses côtés le patron de Poulma Distribution, Marcelo Zoma, Didier Emile Bation de Ogaza Hôtel, Franck Alain Kaboré de Nerwaya Vision, et Ali Bonkoungou, connu sous le nom de Salsa Bill Bâtiment, qui a remis ce jour, 40 tonnes de granit, 4 tonnes de ciment, 100 gilets, 32 casques, 12 pelles et un polytank de 1 000 litres à l’équipe de Faso Mêbo. Pour ces derniers, ceux qui n’ont pas de ciment ou de granit peuvent faire le déplacement sur le site de Faso Mêbo pour mettre la main à la pâte, car l’initiative a aussi besoin de volontaires pour la main-d’œuvre. Le gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré, a salué les donateurs et leur engagement à faire de Faso Mêbo, une dynamique à succès dans la cité du Cavalier rouge.

Beyon Romain NEBIE