Fédération de Russie: une culture et des traditions qui profitent à l’humanité

La Russie, aujourd’hui Fédération de Russie située en Europe orientale est sur le toit de la culture et des traditions mondiales. Plus vaste Etat de la planète avec une superficie de plus de 17 millions de km2 et une population estimée à 146 millions d’habitants en 2021, la Russie se distingue par l’immensité de sa culture et de ses traditions dans le monde. Des Arts et littérature, ballet et musique classique avec des noms comme Tchaïkovski (Le Lac des cygnes) et des étoiles comme Noureev ou Barychnikov, la littérature avec Pouchkine, c’est l’expression de cette diversité culturelle et traditionnelle.

La culture et les traditions russes sont des valeurs fondamentales de la Russie qui défient le temps. Elles s’imposent aujourd’hui dans le monde par des pratiques anciennes, des productions artistiques et littéraires, etc. qui voyagent dans le temps et dans l’espace. La Russie revêt donc un caractère bidimensionnel à travers ces deux pans de son histoire et de sa géographie.

Un patrimoine immatériel

En effet, la culture russe est partie intégrante du patrimoine immatériel du pays qui allie les traditions des différents groupes ethniques, sous-cultures et visions du monde de la Russie. Elle est riche et complexe et s’est taillé une place de choix dans le concert culturel des nations grâce à ses contributions particulières dans la littérature par les œuvres de Tolstoï et Dostoïevski qui sont deux géants du roman russe du XIXe siècle, dans la musique et le ballet avec respectivement Tchaïkovski et Bolchoï. L’humanité continue de se souvenir de ces grands auteurs de la culture russe parce qu’ils ont profondément marqué la littérature mondiale. La richesse culturelle de la Russie se manifeste par d’innombrables festivals vibrants et de traditions ancrées, comme la Maslenitsa, marquant l’adieu à l’hiver, aux rituels introspectifs des célébrations orthodoxes. Ce sont également des danses folkloriques, des chants et l’artisanat séculaire en perpétuel mouvement évolutif qui marque la continuité du patrimoine russe

Un dynamisme avéré

Le dynamisme de la culture russe explique, de nos jours, notamment en Afrique, des initiatives culturelles déployées qui se fondent sur un patrimoine riche et des dynamiques artistiques. En atteste cette signature de convention pour renforcer la coopération culturelle entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, qui a eu lieu, mercredi 9 juillet 2025, à Ouagadougou. L’on ne saurait passer sous silence l’exposition photographique « Fenêtre sur la Russie », organisée en janvier 2024, à Ouagadougou et qui a suscité un grand intérêt du public.

En réalité « Fenêtre sur la Russie » est une exposition photographique qui s’est tenue à la Médiathèque municipale de Ouagadougou organisée par le Centre de diplomatie publique de la Russie, présentant 40 photos pour renforcer les liens culturels et marquer le début de la « Maison russe » au Burkina Faso, une initiative culturelle et éducative. « Et sans oublier « African Initiative », une association russo-burkinabè, toujours dans la dynamique de rapprocher davantage les peuples russe et burkinabè, qui a célébré une soirée culturelle russe à Ouagadougou, samedi 31 août 2024. « Ma patrie, mon combat », c’était le thème retenu pour cette soirée culturelle russe.

La culture et les traditions russes prennent place au Burkina Faso via une coopération renforcée, par des soirées culturelles (danse, chant, théâtre avec des classiques comme Tchekhov), la promotion de valeurs partagées (amitié, patriotisme) et des projets concrets comme l’ouverture d’une Maison russe. Ce patrimoine culturelle et artistique d’une immense richesse a nourri et continue de nourrir l’humanité tout entière. Car, c’est une culture artistique universelle qui n’a pas de frontière et qui transcende les visions politiques des Etats du monde.

L’influence de la culture russe est mondiale et puissante, à tel point que c’est un leurre de penser aujourd’hui que l’on peut boycotter cette culture. C’est d’ailleurs un débat qui n’accouchera jamais de conclusions appropriées tant la culture est une richesse universelle. D’ailleurs, la culture étant un élément de la civilisation et le fait qu’il n’y a de civilisation supérieure ni de civilisation inférieure, il serait impensable de boycotter la culture russe.

Des traditions dès l’enfance

Parlant des traditions russes proprement dites, elles sont enseignées dès l’enfance, à l’école, lors de fêtes familiales ou dans les clubs culturels. La transmission et la perpétuation des danses et chants se font par les aînés lors des rassemblements, tandis que les jeunes sont souvent impliqués dans les préparatifs des fêtes, perpétuant ainsi le savoir-faire culinaire ou artisanal. Les traditions russes s’exportent via les diasporas, les institutions culturelles (Bolchoï, Mariinsky) et les événements, permettant une immersion dans l’« âme russe » pour les visiteurs et les communautés à l’étranger.

La Russie a aussi une tradition de commémorer ses héros qui ont contribué au développement du pays et qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale. C’est, d’ailleurs, l’exemple palpable de la célébration de la victoire russe du 9 mai 1945 sur le nazisme. Il est à noter que la conservation active de ces festivals est un canal par lequel passent les Russes eux-mêmes pour renouer non seulement avec leur identité historique mais en faire bénéficier aux étrangers qui ont chaque fois le sentiment d’être unis dans les liens culturels russes.

Il ressort que les festivals locaux, comme les foires de Maslenitsa ou les célébrations du Nouvel An, mettent en scène ces traditions à travers des spectacles, des ateliers et des concours ouverts aux visiteurs étrangers. La cohésion sociale est donc renforcée en Russie à partir de ces traditions qui nourrissent le sentiment d’appartenance et qui s’avèrent une source de bonheur et d’identité qui défie le temps, ancrées dans la mémoire collective pour l’éternité.

La culture et les traditions russes brillent par leur présence et leur vivacité en Europe, principalement par l’intermédiaire d’une influence historique considérable dans les domaines des arts (littérature, musique classique, ballet) et grâce aux importantes communautés qui maintiennent leurs coutumes.

Boukary BONKOUNGOU

Des dates culturelles importantes

25 décembre : Noël romain

1er janvier : Jour de l’An

7 janvier : Noël orthodoxe

13 janvier : Nouvel An orthodoxe

23 janvier : Jour de la défense de la Mère-Patrie

8 mars : Journée internationale de la femme

1er mai : Fête du travail

9 mai : Fête de la Victoire sur le nazisme

12 juin : Jour de la Russie

1er septembre : Fête de l´enseignement

7 novembre : anniversaire de la Révolution d’Octobre

12 décembre : Fête de la Constitution

Source : Des idées de voyages en Russie

B.B.