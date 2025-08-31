Festival international des enfants: les meilleurs récompensés

L’Association Manégbingba a organisé le Festival international des enfants, du 14 au 16 août 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina s’est inscrit dans une dynamique de trans- formation du système

éducatif afin de répondre aux besoins actuels et de préparer l’avenir. Dans cette optique, l’Association Manégbingba a organisé le Festival international des enfants (FIE), du 14 au 16 août 2025, à Ouaga- dougou, sur le thème :

« Les vacances au cœur de nos talents ». La présidente de l’association Manégbingba, Rosine Sawadogo, a expliqué que l’objectif du Festival était d’offrir aux enfants un cadre d’apprentissage ludique et immersif, ancré dans les patrimoines culturels et artistiques ainsi que dans les réalités locales. Concernant les récompenses, elle a indiqué que plusieurs catégories ont été distinguées. Dans la création d’objets artistiques, les lauréats ont reçu des enveloppes financières afin de s’équiper en matériel pour leurs travaux. Pour la catégorie cuisine, des foyers ont été remis afin de permettre aux

enfants de poursuivre leurs expérimentations culi- naires.

Selon elle, les dotations financières variaient entre 45 000 F CFA pour le premier prix, 25 000 F CFA pour le deuxième et 15 000 F CFA pour le troisième. Des prix spéciaux ont été attribués. Elle a fait savoir qu’un garçon, seul participant masculin parmi les compétiteurs, a été encouragé avec un sac de farine afin de poursuivre ses efforts à domicile. L’association a, par ailleurs, apporté son soutien à un orphelin vivant dans une situation précaire, en lui offrant des fournitures scolaires pour faciliter sa rentrée.

Le représentant du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Michel Yaméogo, a salué la créativité et l’ingéniosité dont ont fait preuve les enfants durant les trois jours du Festival international des enfants. Il a souligné que ce Festival constitue une véritable école de vie où les enfants apprennent par l’action, la passion et l’imagination, au-delà des savoirs transmis par les manuels. L’événement, selon lui, a démontré l’importance de l’art, du sport, de la musique et de la créativité comme compléments essentiels à l’enseignement formel.

Des inventions ingénieuses

Originaire de la région de Kuilsé, province du Bam à Kongoussi, Germain Sawadogo a été sacré champion dans la catégorie construction d’objets créatifs. Il a obtenu une moyenne de 17/20 grâce à une série d’inventions ingénieuses à savoir une ambulance, un camion benne, un véhicule blindé télécommandé, un tracteur et un camion de transport. Pour ce jeune lauréat, ces créations s’inspirent directement du contexte sécuritaire actuel. « Cela fait plaisir d’être le premier pour une première édition », a-t-il dit.

Kaboré Ange Issac, élève en classe de 5ᵉ a été le seul garçon en compétition dans la catégorie cuisine.

« Ma recette est un tô accompagné de sauce gombo sec. Je l’ai préparé par passion pour la cuisine. Ce n’est pas seulement les femmes qui cuisinent. A l’école, on nous apprend qu’il y a l’égalité des sexes. Les hommes aussi peuvent cuisiner », a-t-il confié. Le jeune lauréat a confié avoir appris à cuisiner auprès de sa mère, qui l’a seulement aidé à allumer le feu, avant qu’il ne réalise lui-même l’ensemble de la préparation. La cérémonie a été marquée par la remise d’attestation de participation, de reconnaissance, de prix, des prestations artistiques, des expositions et une création de pépinière.

Nadège YE

Abibata KARA

(Stagiaire)