Reconquête du territoire et souveraineté alimentaire : l’ESRI II de Bondokuy emblave 43 hectares pour renforcer la résilience nationale

Dans le cadre de la stratégie nationale alliant sécurité et autosuffisance alimentaire, l’Escadron de sécurisation routière et d’intervention de la Deuxième Légion de Gendarmerie (ESRI II), déployé à Bondokuy dans la Boucle du Mouhoun, a emblavé 43 hectares de terres agricoles.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du gouvernement burkinabè, qui considère la lutte pour la souveraineté alimentaire avec la même détermination que celle contre l’insécurité.

Les cultures mises en place comprennent 17 hectares de maïs, 15 hectares de niébé, 4 hectares d’arachide, 2 hectares de riz, 2 hectares de soja et 3 hectares de pastèque. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien des populations locales, qui ont cédé des terres cultivables et à l’appui de la Zone d’appui technique en agriculture (ZATA) de Bondokuy, qui a fourni des engrais subventionnés.

Ces actions de l’ESRI II illustrent la mise en œuvre concrète de

l’ Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, un plan gouvernemental de 592 milliards F CFA visant à atteindre la souveraineté alimentaire et à créer au moins 100 000 emplois décents dans le secteur agropastoral pour les jeunes, les personnes déplacées internes et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Cette approche intégrée de défense et de production agricole est essentielle pour renforcer la résilience des Forces de sécurité et des communautés locales. En associant les efforts de sécurisation du territoire à des initiatives de production agricole, le Burkina Faso avance vers une souveraineté alimentaire durable.

L’ESRI II de Bondokuy démontre que la reconquête du territoire et la souveraineté alimentaire sont des objectifs complémentaires, renforçant la stabilité et le développement du pays.

DCRP/MARAH