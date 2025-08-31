Lutte contre l’insécurité routière: la Police nationale et l’ONASER en contrôle

L’Office national de la sécurité routière (ONASER), en collaboration avec la Police nationale, a organisé une opération de contrôle conjointe pour prévenir les accidents de la circulation routière, dans la nuit du 28 au 29 août 2025,

à Ouagadougou.

Le ministère de la Sécurité et de la Mobilité initie une sortie de terrain en conjonction entre l’Office national de la sécurité routière (ONASER) et la Police nationale,

du 10 août au 6 septembre 2025, à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. C’est dans cette dynamique que l’ONASER et la Police nationale ont mené une opération de contrôle conjointe pour prévenir les accidents de la circulation routière, dans la nuit du 28 au 29 août 2025, à Ouagadougou. Sur la route de Kamboinsin, au Rond-point de la jeunesse à Tampouy et sur bien d’autres artères de la capitale, des équipes de l’ONASER et de la Police nationale ont été déployées pour contribuer à la réduction conséquente du nombre d’accidents de la circulation et de victimes dans la capitale.

Des équipes mobilisées ont, en effet, intensifié les contrôles, à travers des interventions qui ont porté sur le respect de la réglementation routière, notamment les contrôles d’éclairage, le taux d’alcoolémie, l’usage du téléphone au volant, la vitesse, les heures de circulation de certaines catégories d’engins à trois et quatre roues, ainsi que tout autre comportement à risque d’accident en passant par la sensibilisation au port du casque et de la ceinture de sécurité. « Des mesures sont prises contre les individus pris en flagrant délit.

Des procès-verbaux sont dressés à leur encontre et transmis au Procureur du Faso pour la suite de l’enquête », a confié le Commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, le commissaire principal de police, Hamado Tassembedo. Selon les organisateurs, cette opération permet ainsi au ministère de la Sécurité et de la Mobilité de réaffirmer son engagement à protéger les vies humaines et d’appeler les populations à plus de vigilance, de bonne conduite et de responsabilité sur les routes.

Ce, ont-ils soutenu, afin de limiter considérablement les accidents, les morts en circulation et de faire reculer durablement l’insécurité routière au Burkina Faso.

Limiter considérablement les accidents

Ces contrôles, aux dires des techniciens des deux structures en charge de les effectuer, ont permis, entre autres, de sensibiliser 1 210 personnes, de saisir trois tricycles pour circulation aux heures interdites, 37 engins pour défaut d’éclairage, de contrôler le taux d’alcoolémie de 253 personnes, d’interpeller cinq personnes en état d’ivresse, de mettre en fourrière un véhicule pour état d’ébriété du conducteur, dans le ressort du Commissariat de police de l’arrondissement 3 (CPA-03) de Ouagadougou. L’adjudant-chef Madou Sanou en service à l’ONASER a renchéri que la mission conjointe de l’ONASER et de la Police nationale consiste en la sensibilisation des usagers de la route au port du casque, de la ceinture de sécurité et l’utilisation de l’alcootest pour mesurer leur taux d’alcool.

« Nous avons contrôlé des personnes dont le taux d’alcool dépasse la norme de 0,25 mg, à savoir 0,75 mg, 0,80 mg, etc. Ces taux élevés impliquent de ne pas circuler pour éviter les accidents », a-t-il conseillé. Des usagers de la route ont salué l’opération de contrôle conjointe à l’image de Romain Ouédraogo qui a plaidé pour son intensification, tout en appelant les populations à respecter les consignes de sécurité routière.

Boukary BONKOUNGOU