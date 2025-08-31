Fonds de soutien patriotique: quatre structures associatives mobilisent environ 19 millions F CFA

Trois structures associatives ont remis, vendredi 29 août 2025, à Ouagadougou, quatre chèques d’environ 19 millions F CFA au Fonds de soutien patriotique.

Les citoyens burkinabè poursuivent leur contribution à l’effort de paix. C’est dans cette dynamique que quatre associations ont remis, vendredi 29 août 2025, à Ouagadougou, 4 chèques d’un montant total de 18 936 500 F CFA au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP). Parmi ces donateurs, il y a la Société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financière (SA2IF), avec une contribution de 10 millions F CFA, l’association Les Bâtisseurs, avec 7 millions F CFA, l’Association Nanle à Modène en Italie, avec 1 636 500 F CFA et l’Association Namanegbzanga avec 300 000 F CFA.

La fondatrice de l’association Les Bâtisseurs, Nana Coulidiati, a souligné que ce don relève d’un devoir patriotique en soutien au gouvernement. Elle a invité les autres patriotes à leur emboîter le pas. Selon elle, le Fonds de soutien patriotique est une responsabilité collective à laquelle chaque Burkinabè doit contribuer, à la hauteur de ses moyens. Quant au président de l’Association Namanegbzanga, Rabi Jérémy Ilboudo, il a expliqué que le don remis par son organisation s’inscrit dans une volonté d’accompagner l’élan patriotique lancé par le président du Faso. « Nous avons voulu, à travers ce geste, montrer notre contribution et notre adhésion à cette dynamique nationale », a-t-il déclaré, avant d’inviter l’ensemble des Burkinabè à prendre part à cet effort collectif.

Accompagner l’élan patriotique

Selon lui, le pays a besoin de l’engagement de tous pour sortir de la crise sécuritaire qui freine son développement. « Il faut que chacun contribue afin que la paix revienne dans notre cher pays et que chaque citoyen puisse exercer

librement son activité », a-t-il insisté.

Pour sa part, le représentant de l’association Nanle, basée à Modène en Italie, Abdoulaye Lingani, a rappelé que la distance n’efface pas l’attachement à la patrie. « Etre résident à l’extérieur ne veut pas dire qu’on n’aime pas son pays. Nous avons toujours le cœur tourné vers le Burkina et nos familles y vivent. C’est ce qui nous a motivés à faire ce don », a-t-il affirmé. M. Lingani a lancé un appel à l’ensemble de la diaspora burkinabè à suivre l’exemple. Le secrétaire général du ministère de l’Economie, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a affirmé que face à l’adversité imposée par les forces obscurantistes, le peuple burkinabè demeure uni, résolu et mobilisé pour défendre son territoire et ses valeurs.

Selon lui, la solidarité agissante qui s’exprime à travers les contributions financières et matérielles constitue la plus grande force de la Nation. Ces gestes, a-t-il souligné, dépassent leur valeur matérielle pour devenir le symbole d’un patriotisme sincère et d’un soutien indéfectible aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie. « Derrière chaque uniforme et chaque front de combat se tient une nation entière, vigilante et reconnaissante », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de cette union sacrée dans le retour progressif de la paix et de la prospérité. Vieux Abdoul Rachid Soulama a réaffirmé l’appel du gouvernement à la mobilisation générale, exhortant chaque citoyen à contribuer, à son niveau, au renforcement de la souveraineté nationale. « Divisés, nous restons faibles, unis, nous serons forts », a-t-il lancé.

Soumaïla BONKOUNGOU

Abibata KARA

(Stagiaire)