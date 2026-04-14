Filières agropastorale et halieutique : alerte d’escroquerie

C’est avec étonnement que Kantigui a appris que des individus mal intentionnés cherchent à escroquer des acteurs du secteur agrosylvopastoral et halieutique. En effet, une source proche du Conseil burkinabè des filières agropastorales et halieutiques (CBF) a fait savoir à Kantigui que des tentatives d’escroquerie des acteurs du domaine, en particulier des commerçants et exportateurs, ont été signalées. Kantigui a appris que ces tentatives de duperie se présentent sous forme de messages, d’appels ou de correspondances frauduleuses (…)

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Kantigui

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