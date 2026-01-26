De nos jours, il est coutume de voir certains membres d’une même famille biologique ou élargie se disputer pour un fait quelconque et même garder des

rancunes pendant de longues années. L’assassinat de l’ancienne ministre et gouverneur, Viviane Yolande Compaoré par un membre de sa famille en est une illustration. Pourtant, cette situation pouvait être

évitée si des démarches avaient été entreprises pour calmer les ardeurs. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille ? Car, dans la culture burkinabè, tout comme dans la législation, la famille biologique ou élargie est sacrée. Et il faut préserver à tout prix ce lien sacré pour une vie épanouie et responsable.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE