Dans les grandes villes, certains espaces verts sont devenus des lieux de défécation à l’air libre. Surtout, en cette saison des pluies, la défécation à l’air libre constitue un enjeu majeur de santé publique et de salubrité. La loi portant code de l’hygiène publique interdit à toute personne de rejeter des déchets (y compris humains) dans des conditions qui portent atteinte à la santé de l’homme, de l’animal ou à l’environnement. Donc, c’est le lieu d’interpeller ces personnes à arrêter cette pratique, car les excretas humains laissés à l’air libre contaminent l’environnement, le sol et les réserves d’eau. Elle favorise également la propagation de maladies hydriques graves, telles que le choléra, la dysenterie et la typhoïde. Ces individus sont invités à adopter de meilleurs comportements en construisant et utilisant de latrines adaptées comme le stipule le décret n° 2019-0320 sur les normes d’assainissement qui obligent les ménages à posséder et à utiliser des systèmes d’évacuation adéquats (latrines).

Aly SAWADOGO