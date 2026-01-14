Fonds de soutien patriotique/Initiative Faso Mêbo: les Burkinabè de Nairobi et de Triveneto offrent plus de 7 millions FCFA

Les communautés burkinabè vivant à Nairobi et à Triveneto ont fait don de plus de 7 millions FCFA au Fonds de soutien patriotique et à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le mercredi 14 janvier 2026 à Ouagadougou.

Bien qu’étant loin de la mère patrie, les Burkinabè vivant à Nairobi et à Triveneto portent à cœur le Burkina Faso. Ils ont exprimé leur amour pour leur pays d’origine, à travers un

don remis au ministère en charge des affaires étrangères, mercredi 14 janvier 2026 à Ouagadougou. Le don de la communauté burkinabè de Nairobi qui est de 4,06 millions FCFA est destiné au Fonds de soutien patriotique (FSP). Quant à celui de la communauté burkinabè vivant à Triveneto en Italie, il est de 3,70 millions FCFA pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

A écouter l’ambassadeur du Burkina Faso à Nairobi, Dominique Kaboré, ce sont au total 250 ressortissants burkinabè de la juridiction de l’ambassade du Burkina à Nairobi qui regroupe le Kenya, les Comores, les Seychelles, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie qui ont fait le geste. Il s’agit, selon lui, d’un geste du cœur qui vient matérialiser leur attachement à la mère patrie. Ce don, qui fait suite à celui de 2025 ne sera pas le dernier de la juridiction, foi du diplomate Kaboré.

« Bien qu’étant à Ouagadougou pour remettre le don, je continue de recevoir des appels de compatriotes de ma juridiction qui veulent apporter leur contribution. En mon absence, plus d’un million FCFA ont été collecté et vont servir à notre prochain don », a-t-il confié.

Du côté des Burkinabè de Triveneto, promesse a été faite également de revenir très prochainement pour un autre don.

« Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes respectés en Italie. Il suffit de mettre un teeshirt à son effigie et vous êtes salués. C’est donc dire combien nous sommes fiers aujourd’hui d’être des Burkinabè et nous allons continuer à soutenir les autorités, afin de construire ensemble notre pays », a soutenu le président des Burkinabè de Triveneto, Ablaye Ilboudo.

Les autorités burkinabè sont très admiratives de la mobilisation de la diaspora en faveur du développement de leur pays d’origine. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, leur a traduit toute la fierté et la reconnaissance de la Nation. « Ce n’est pas la première fois que l’on vous accueille pour un don, mais le faire aux premières heures de l’année 2026 montre que vous avez terminé 2025 en pensant à votre pays et c’est à votre honneur », a apprécié le ministre Traoré. M. Karamoko a dévoilé que, ce sont plus de 220 milliards FCFA qui a été mobilisés par la diaspora en 2025 pour le FSP. « C’est un signal fort qui montre que la diaspora porte à cœur son Faso », a-t-il affirmé. Tout en lui renouvelant

les remerciements du gouvernement, il l’a rassuré que le pays se construit de jour en jour grâce à la mobilisation de la diaspora.

Nadège YAMEOGO

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)