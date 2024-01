Football : l’Argentin Lionel Messi sacré meilleur joueur FIFA  de l’année 2023

Le footballeur argentin Lionel Messi a été désigné, lors de la cérémonie The Best, meilleur joueur FIFA de l’année 2023.

L’attaquant de l’Inter Miami, l’Argentin Lionel Messi, continue de dominer le football mondial. Le lundi 15 janvier dernier, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur FIFA de l’année 2023 lors de la cérémonie The Best. Il est suivi de Erling Haaland et de Kylian Mbappé.

Lionel Messi est devenu meilleur joueur FIFA pour la deuxième fois consécutive. Selon les magazines onzemondial et maxifoot, l’actuel Ballon d’Or était à égalité de points avec le Norvégien de Manchester City Erling Haaland mais les capitaines des équipes nationales ont voté pour l’ancien attaquant du PSG.

Au grand dam de la famille Haaland. Selon la presse, le père d’Erling Haaland, Alfie, était en colère au moment où Lionel Messi a été sacré. Certains médias, notamment le Manchester Evening News, qualifient même la victoire de Lionel Messi de « vol ».

Alassane KERE