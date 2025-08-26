Formation des jeunes en football: « La Maison du sportif » apporte sa touche

L’Association « La Maison du sportif », en partenariat avec le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), a initié un championnat de football au profit des enfants de moins de 16 ans à Bobo-Dioulasso. La finale, jouée le samedi 23 août 2025, a été remportée par l’Association sportive de Dafra, (ASD).

L’Association « La Maison du sportif » entend occuper sainement les jeunes

pendant les vacances scolaires. C’est pour cela qu’elle a initié un championnat de football au profit des enfants de moins de 16 ans à Bobo-Dioulasso. Cette initiative est soutenue par le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB).

La première édition s’est jouée autour du thème « Face au contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso, quelle contribution du football des jeunes pour un civisme et une citoyenneté véritable ? ». La compétition s’est jouée pendant les mois de juillet et août 2025 et a regroupé 16 équipes. Pour cette première édition, c’est l’Association sportive de Dafra (ASD) qui est sacrée championne avec 40 points +15 à l’issue du tournoi. Pour la finale qui s’est jouée, le samedi 23 août 2025, l’Association sportive de Dafra, déjà championne, était face à FOCUS, classé 8e.

Dès l’entame de la rencontre, FOCUS lance les hostilités en se créant les premières occasions de but. Les occasions s’enchaînent de part et d’autre et c’est sur un score nul et vierge de zéro but que les deux équipes se séparent à la mi-temps. A la reprise, FOCUS multiplie les actions et finit par obtenir un penalty transformé par leur dossard 7 à la 30’ minute de jeu. L’ASD réplique et profite d’une erreur défensive de FOCUS pour revenir au score. Le tableau affiche désormais 1 but partout.

Les deux équipes enchainent les tentatives sans pour autant réussir à marquer. Et c’est sur le score nul de 1 but partout qu’elles se séparent. L’Association sportive de Dafra, vainqueure de cette première édition du tournoi, reçoit un trophée, des ballons, des maillots, des sacs et bien d’autres gadgets. Toutes les équipes participantes sont reparties

chacune avec de nombreux lots composés entre autres de ballons, de maillots, de sacs et bien d’autres gadgets.

Des adolescents à encourager

Satisfait du déroulement de la compétition, le président de l’Association « La

Maison du sportif », Inoussa Konaté, par ailleurs promoteur du championnat, a dit avoir organisé ce championnat pour occuper sainement les jeunes et préparer la relève en

formant les petites catégories au bénéfice de la Fédération burkinabè de football (FBF). D’ores et déjà, le meilleur joueur du tournoi, Gauthier Konkobo doit intégrer le centre de Salitas à Ouagadougou dans le cadre d’un accord entre ce centre de formation et la Maison du sportif.

Le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, a souligné que la compétition entre en droite ligne de l’une des missions du programme national de volontariat, celle de promouvoir la cohésion sociale. Pour lui, le tournoi est une cause noble qu’il faut encourager. « Ce sont des adolescents que nous devons accompagner et encourager afin que dans deux ou trois ans, nous puissions retrouver de grands joueurs sur le plan national et international », a affirmé M. Noufé. Le directeur général du GIP-PNVB a promis d’accompagner les organisateurs pour les prochaines éditons. Le conseiller technique du gouverneur de la région du Guiriko, Ido Boubié, a salué les organisateurs, car cette compétition permettra aux enfants, notamment les moins de 16 ans, d’exprimer leurs talents au niveau national.

Adaman DRABO

Jessica RABO

(Stagiaire)