Formation militaire initiale spéciale des Eaux et forêts : 96 stagiaires prêts à servir la patrie

La cérémonie officielle de sortie de la 63e promotion des stagiaires des Eaux et forêts marquant la fin de leur formation militaire iniitale spéciale a eu lieu, le vendredi 5 janvier 2024, au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA) dans l’enceinte du camp Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso.

Ils sont quatre inspecteurs, 13 contrôleurs et 79 assistants, soit, 96 stagiaires des Eaux et forêts à être désormais aguerris à l’esprit militaire, à l’issue de la formation militaire initiale spéciale au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA). Le vendredi 5 janvier 2024, cette 63e promotion des agents des Eaux et forêts a effectué sa sortie officielle au sein du camp Ouezzin Coulibaly, à Bobo-Dioulasso. Selon le commandant du GIFA, le chef de bataillon Yves Bambara, après avoir été déclarés aptes à suivre la formation, les 96 stagiaires admis au GIFA, depuis le 8 novembre 2023, ont fait preuve de discipline et ont démontré leur soif d’apprendre. Il en veut pour preuves, les résultats du contrôle de mi-stage et l’examen final effectués qui sont satisfaisants. « La moyenne de classe est de 16,51 pour les inspecteurs, 17 pour les contrôleurs et 16,52 pour les assistants », s’est félicité le chef de bataillon. Il a en outre indiqué que douze matières, dont quatre spécifiques, ont été dispensées durant ce stage. Au regard du contexte sécuritaire, a fait remarquer Yves Bambara, des modules en adéquation avec la situation ont été dispensés aux apprenants de sorte à leur inculquer des valeurs militaires. Il a cité des modules tels que le combat avec les motos, la réaction à l’embuscade, la sensibilisation sur les engins explosifs et le secourisme au combat.

La maitrise des techniques de défense

Un intérêt particulier, aux dires de Yves Bambara, a été accordé à la maitrise des techniques de défense de base et à l’utilisation des armes collectives légères. Au cours de la cérémonie, les stagiaires ont permis au public d’assister à une partie de démonstration de ce qu’ils ont appris. Selon le délégué de la promotion, Dramane Kindo, les sept semaines de formation au GIFA ont été des moments intenses alliant la théorie à la pratique. « Ce fut une période sans relâche de sports, de manœuvres et de maniement d’armes ainsi que d’exercices », a confié le délégué. Il a saisi l’opportunité pour soumettre des doléances au nom de la promotion. « Nous demandons une dotation complète des stagiaires forestiers en effets d’habillement, une affectation effective dans un délai bref, l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents », a-t-il sollicité. Créé le 16 août 1948, le corps des Eaux et forêts est une force paramilitaire. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement. Le domaine paramilitaire du corps des Eaux et forêts est chargé entre autres d’appliquer la règlementation forestière, faunique, halieutique et environnementale. En temps de crise, ce corps participe à la défense des villes et des institutions républicaines et au ravitaillement des troupes et de l’évacuation des blessés.

Alpha Sekou Barry

Fatima Farida YEO (Stagiaire)