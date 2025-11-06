Gestion axée sur les résultats: les contrôleurs financiers analysent les enjeux

Le 33e forum des contrôleurs financiers se tient les 6 et 7 novembre 2025, à Ouagadougou sur le thème : « Responsabilité du contrôleur financier dans un contexte de gestion axée sur les résultats et des défis sécuritaires : enjeux et perspectives ».

Les contrôleurs financiers veulent revisiter leurs responsabilités, réinterroger leurs comportements et renforcer leur engagement au service d’une administration publique exemplaire, performante et résiliente, tout en minimisant les risques pour eux-mêmes. C’est pourquoi, la Direction générale des contrôles des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF) organise les 6 et 7 novembre 2025, à Ouagadougou, le 33e forum des contrôleurs financiers sur le thème : « Responsabilité du contrôleur financier dans un contexte de gestion axée sur les résultats et des défis sécuritaires : enjeux et perspectives ».

La chargée de missions, Edwige Yaméogo, représentant le ministre de l’Economie et des Finances, a ouvert ce forum, hier jeudi 6 novembre. Elle a indiqué que ce cadre de réflexion et de partage offre l’opportunité aux contrôleurs financiers d’interroger leurs pratiques, de confronter leurs expériences et surtout renforcer leurs performances opérationnelles. « Dans le contexte actuel que traverse notre pays, votre respon-

sabilité prend une dimension particulière. Elle interroge à la fois le cadre juridique de vos interventions et votre capacité à concilier rigueur, célérité et efficacité dans la gestion des finances publiques », a-t-elle relevé.

Mme Yaméogo a en outre soutenu que le thème de ce forum invite à une réflexion profonde sur les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité, les limites du cadre juridique actuel et les pistes d’amélioration à envisager pour une gouvernance plus résiliente et performante, tout en préservant les responsabilités personnelles et pécuniaires du contrôleur financier.

« Chaque visa, avis et décision que vous prenez engage non seulement l’Etat, mais aussi votre propre responsabilité, qu’elle soit disciplinaire, pénale, civile ou pécuniaire. Cette responsabilité, souvent évoquée dans les rapports d’audit et de contrôle, mérite d’être abordée avec lucidité, discernement et rigueur »,

a-t-elle dit.

Selon elle, il est essentiel que chaque contrôleur financier adopte une posture proactive, développe sa capacité d’analyse et s’arme d’une vigilance constante. « C’est à ce prix que l’on évite les écueils du métier et les fautes de gestion susceptibles de compromettre non seulement les finances publiques, mais aussi sa propre carrière », a déclaré la chargée de missions.

Elle a aussi encouragé les participants à examiner les modalités concrètes de mise en jeu de leur responsabilité, à réfléchir à une extension éventuelle à d’autres acteurs de la chaîne financière et à proposer un mécanisme de couverture adapté de la responsabilité pécuniaire.

Dégager des recommandations pertinentes

Pour nourrir cette réflexion, le Directeur général (DG) des contrôles des marchés publics et des engagements financiers, Alfred Thiombiano, a confié que trois sous-thèmes videront les travaux de ces deux jours.

« Le premier va aborder la co-responsabilité des acteurs de la chaîne de gestion, faisabilité, implication juridique et financière. Le deuxième va s’intéresser aux modalités de mise en jeu de la responsabilité du contrôleur financier, limites et perspectives. Le troisième portera sur les mécanismes de couverture adaptés pour faire face à la responsabilité financière du contrôleur financier », a-t-il précisé.

DG Thiombiano a dit être persuadé que les échanges leur permettront de dégager des recommandations pertinentes, à même de renforcer leurs responsabilités indivi-

duelles et collectives et de consolider la performance de son institution dans un environnement de plus en plus exigeant.

A l’occasion, des attestations de reconnaissance ont été décernées à 4 anciens agents de la DGCMEF dont 2 retraités, pour leur engagement exemplaire et leur esprit de sacrifice qui ont marqué leur passage au sein de cette direction. Au nom de ses collègues honorés, l’administrateur des services financiers, Adama Drabo, a remercié la DGCMEF pour les avoir associés à cette rencontre. Il a également prodigué des conseils aux jeunes contrôleurs. « Le contrôleur financier conseille, informe, oriente, mais il n’est pas toujours aimé. Il est important de maitriser les textes, d’être sourds pour permettre à ce pays d’évoluer. Quand tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur », a-t-il préconisé.

Adama SAWADOGO