Gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ : une délégation ministérielle en inspection à Sapouy et Ipelcé

Une délégation du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement a visité les réalisations du projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ dans les communes de Sapouy et Ipelcé, respectivement dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud, mercredi 11 septembre 2024.

Les populations de Neliri, un village situé dans la commune de Sapouy (province du Ziro), dans la région du Centre-Ouest n’utiliseront plus les parcs de vaccination traditionnels construits à base d’une grande quantité de bois et sollicitant surtout un renouvellement permanent. En effet, dans le cadre du Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+), à travers le projet de développement intégré communal pour la REDD+ de Sapouy, elles ont bénéficié d’un parc de vaccination moderne qui va permettre « d’épargner » en moyenne 400 pieds d’arbres par an. L’infrastructure est composée de deux couloirs de contention pour les ruminants, une porte métallique, un trottoir du couloir de contention…Outre ce joyau, un forage pastoral à gros débit, équipé d’un dispositif d’exhaure solaire avec château d’eau sont toujours en cours d’exécution. Pour s’assurer de l’évolution de ces différentes réalisations du projet, une délégation du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement conduite par le premier responsable, Roger Baro, a effectué un déplacement dans cette localité pour faire le constat et encourager les responsables du projet à redoubler d’efforts pour répondre aux besoins des bénéficiaires, mercredi 11 septembre 2024. Avant l’étape des visites, le ministre Roger Baro a remis une quarantaine de kits, composés de meubles de bureaux, de cantines, de chaises, des blocs-notes et de stylo à la délégation spéciale de Sapouy pour le compte des commissions foncières villageoises et les commissions de conciliation foncières villageoises. Dans l’après-midi, la pompe à motricité humaine et le site de reboisement du village de Guigma, situé dans la commune de Ipelcé (région du Centre-Sud), réalisés par le projet ont également été visité par le ministre et ses collaborateurs. La clôture grillagée du site a contribué à protéger des milliers de plants mis en terre.

Un niveau de réalisation satisfaisant

Pour toutes ces réalisations, un comité de gestion a été mis en place pour l’entretien des sites et des infrastructures, assurer la bonne gestion des ressources générées en impliquant la participation inclusive de l’ensemble des bénéficiaires.

Tout en appréciant l’avancement des travaux dans les communes bénéficiaires, à l’issue de la tournée, le ministre en charge de l’environnement a relevé que le parc de vaccination va permettre de résoudre les problèmes liés à la santé animale et la lutte contre la déforestation. « S’il n’y a pas ce parc de vaccination pour coordonner et centraliser le déplacement des animaux, nous aurons des empiètements sur le parcours et la dégradation des ressources forestières.

Le parc a été fait avec de matériaux définitifs. Pour permettre à ce point d’eau de bien fonctionner, il a été annexé d’un point d’eau. Nous avons vu un niveau de réalisation satisfaisant et toutes vont se boucler avant le 31 décembre 2024 », a-t-il assuré. Cette sortie de terrain, selon le ministre, a consisté à donner un coup d’accélérateur à l’unité de gestion du projet. Il a invité les populations à s’impliquer davantage dans l’entretien des infrastructures afin que le projet soit une opportunité pour le développement local. Pour sa part, le coordonnateur du PGPC/REDD+, Jean Bosco So, a rappelé que 96 communes ont été définies pour la mise en œuvre du projet de développement intégré communaux pour la REDD+ et 30 communes sont identifiées pour la première phase. Il a apprécié la sortie du ministre en charge de l’environnement sur les sites d’intervention. Les bénéficiaires ont aussi salué l’initiative et invité l’autorité à veiller pour la qualité des travaux. Le chef coutumier de la commune de Ipelcé, Naba Sonré, a remercié les donateurs pour le geste et rassuré aussi de la protection des infrastructures.

Oumarou RABO