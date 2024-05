Gouvernance mondiale : Le deuxième forum France-Chine s’est tenu à Paris

L’Académie d’études de la Chine et du monde contemporains (ACCWS) et l’Initiative globale Chine-Europe-Amérique ont coorganisé le deuxième Forum France-Chine sur la gouvernance mondiale le 2 mai 2024 à Paris, en France, sous le haut patronage du Bureau de l’Information du Conseil des Affaires d’État de Chine et du Groupe de communication internationale de Chine (CICG).

Le deuxième Forum France-Chine sur la gouvernance mondiale s’est tenu le 2 mai 2024 à Paris, en France. Coorganisé par l’Académie d’études de la Chine et du monde contemporains (ACCWS) et l’Initiative globale Chine-Europe-Amérique, il a réuni plus de 100 experts et scolaires chinois et français.

Ils ont mené des discussions et des échanges approfondis sur le thème « Les réformes de la gouvernance mondiale et l’avenir du multilatéralisme ». Au total quatre sessions ont meublé cette rencontre. Organisé à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ce forum a permis de promouvoir l’esprit sino-français caractérisé par l’indépendance, la compréhension mutuelle, la prévoyance, les bénéfices mutuels et la coopération gagnant-gagnant, a souligné dans son allocution de bienvenue, Du Zhanyuan, président du Groupe de communication internationale de Chine (CICG), un des organisateurs du forum.

S’exprimant au forum, Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, a indiqué que le multilatéralisme apparait comme « la voie la plus efficace pour régler la plupart des problèmes du monde multipolaire », que ce soit dans les domaines de la sécurité, de l’économie, de l’environnement et bien d’autres. A cet égard, la France et la Chine partagent « certaines visions voisines, voire identiques, sur la gouvernance mondiale », a-t-il affirmé.

Le « multilatéralisme » a été le mot clé pour ce forum, qui a duré une journée. Les participants ont notamment discuté de quatre sujets : la construction et le maintien de la paix, l’innovation technologique et le développement, le développement durable à faible émission de carbone ainsi que les échanges et enrichissement mutuel des cultures. Ils sont convenus que pour une meilleure gouvernance mondiale, il est nécessaire de mettre en pratique un véritable multilatéralisme.

Nadège YAMEOGO