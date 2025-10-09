Grand meeting des sports traditionnels: c’est parti pour la Ire édition

Le gouverneur de la région de Bankui, Pierre Bassinga, a procédé, hier 9 octobre 2025 à Dédougou, au lancement des activités de la Ire édition du grand meeting des sports traditionnels. Du 9 au 11 octobre, la lutte traditionnelle et le tir à l’arc réuniront lutteurs et archers de l’espace de l’Alliance des états du sahel (AES).

Dédougou, le chef-lieu de la région de Bankui, abrite, du 9 au 11 octobre prochain, la Ire édition du grand meeting des sports traditionnels. Deux disciplines, la lutte traditionnelle et le tir à l’arc, réuniront les athlètes venus du Niger, du Mali et bien entendu du Burkina Faso. Le gouverneur de la région hôte, Pierre Bassinga, a procédé, le 9 octobre dernier à la place des martyrs, au lancement de l’édition de 2025. En lutte traditionnelle, les lutteurs rivaliseront dans trois compétitions. La 1re subdivisée en trois, celle-ci est constituée de la pool jeune U17 (55 et 60kg), la catégorie dame (60 kg, 70kg et 85kg) et celle homme (66 kg, 76 kg et les +100 kg). La 2e compétition est ouverte à tout le monde à travers l’open.

La dernière compétition est réservée aux lutteurs de l’Alliance des pays du sahel (AES). Au total, ils seront 88 lutteurs nationaux et 10 étrangers dont 5 du Niger et 5 autres du Mali.

Le grand meeting des sports traditionnels c’est aussi le tir à l’arc. Cette Ire édition, par manque de tireurs du Niger et du Mali, mettra en compétition les archers burkinabè. Dans cette discipline, nous aurons la pool garçons U17 et celle adulte (hommes et dames) de +18 ans. Répartis dans 4 types de compétitions, nous aurons celle individuelle des jeunes aux nombres de 6 pour une distance de 10 mètres.

La compétition individuelle dame pour une distance de 15 mètres réunira 12 archers pour la compétition. Celle individuelle homme, avec 32 compétiteurs, se dispute sur une distance de 20 mètres. Enfin, la compétition individuelle, toutes catégories, réunira tous les archers pour une distance de 20 mètres. A l’issue de la cérémonie, le gouverneur de Bankui a salué le choix porté sur sa région. « Je souhaite que le Bankui reste et demeure la capitale mondiale des sports traditionnels », a laissé entendre Pierre Bassinga.

Promoteur de l’évènement, le Fond national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL) par la voix de son premier responsable, le commandant Karim Souabo, a rappelé que depuis 2023, sa structure a reçu des instructions des autorités pour développer les sports traditionnels. « En plus de faire la promotion des sports traditionnels, nous avons invité nos deux pays frères pour montrer qu’il n’y pas de barrières et que nous avons les mêmes cultures », a-t-il rappelé.

Ollo Aimé Césaire HIEN