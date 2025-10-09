Mara’CAN 11e édition : les Etalons au bercail avec le bronze

Les Etalons maracaniers du Burkina Faso ont été accueillis chaleureusement à Ouagadougou, le mardi 7 octobre 2025, après avoir remporté la médaille de bronze de la 11e édition de la Coupe d’Afrique des nations de Maracana (Mara’CAN) en Guinée-Bissau. Cette performance leur assure également une place pour la Coupe du monde de Maracana qui aura lieu au Cameroun en 2026.

La 11e édition de la Coupe d’Afrique des nations de Maracana, (Mara’CAN) qui s’est déroulée du 29 septembre au 7 octobre 2025 en Guinée-Bissau, a tenu toutes ses promesses. Sur les dix nations engagées dans le tournoi masculin, c’est la Côte d’Ivoire qui a été sacrée championne d’Afrique. Malgré l’élimination en demi-finale face au Mali, la sélection burkinabè a su se remobiliser pour décrocher la troisième place du continent. En plus de cette médaille de bronze, les Etalons maracaniers obtiennent une qualification historique pour la prochaine Coupe du monde de Maracana, prévue au Cameroun en 2026.

A leur arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou dans l’après-midi du mardi 7 octobre 2025, la délégation burkinabè affichait un large sourire, signe de satisfaction malgré l’objectif manqué. Le premier vice-président de la Fédération burkinabè de Maracana et disciplines associées (FBMA), Koné Adama, a remercié les structures d’accompagnement : « La force de l’équipe, c’est la famille qu’on a pu mettre en place. Tous ces jeunes acteurs que vous voyez constitue une seule famille ». Il a ensuite exprimé sa gratitude envers le ministère en charge du sport et le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs dont le soutien a été crucial pour la participation au tournoi.

L’accent est désormais mis sur la préparation de la prochaine échéance mondiale. Revenant sur le match perdu contre le Mali en demi-finale, le capitaine de l’équipe, Souleymane Zemba, a souligné la nature rapide et exigeante du maracana : « Le maracana, c’est un jeu qui va très vite. Notre demi-finale s’est jouée sur des détails. Sinon, dans l’ensemble des matchs, vous verrez que, quand même, on s’est bien battu. » Pour Souleymane Zemba, l’objectif initial était de remporter le trophée après avoir déjà atteint le podium à deux reprises lors des éditions précédentes. Une ambition partagée par l’encadrement technique. De son côté, l’entraîneur de l’équipe, Traoré Drissa, a relativisé la performance tout en saluant l’effort de ses joueurs : « Le sport, c’est comme ça, il y a toujours un perdant et un gagnant. On a la 3e place et ce n’est pas démérité. »

Elysée NIKIEMA

(Stagiaire)