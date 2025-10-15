Grand prix cycliste ACNOA: Paul Daumont écrase la concurrence

Paul Daumont a dominé de la tête et des épaules le Grand prix cycliste de la zone 3 de l’ACNOA (Association des comités nationaux Olympiques d’Afrique) qui lançait officiellement les 2es jeux zonaux. Le Burkinabè, en pleine préparation pour le prochain Tour du Faso, a remporté la course en solitaire, signant une performance impressionnante sur le boulevard Thomas-Sankara, ce dimanche 12 octobre 2025.

Il n’y a pas eu de véritable concurrence à Paul Daumont au Grand prix cycliste de l’ACNOA zone 3. Le cycliste burkinabè a réalisé une démonstration de force qui nourrit l’espoir d’une nouvelle victoire burkinabè au prochain Tour du Faso. Le maillot jaune de la 34e édition a montré sa grande forme, le 12 octobre dernier, lors de ces 2es jeux de l’ACNOA zone 3.

Malgré la rudesse du circuit, long de 132,600 km (critériums de 5,1 km), Paul Daumont n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Sur l’asphalte, le sociétaire du Guidon Sprinter Canalien Cycling Team (Guadeloupe), présent à Ouagadougou pour la 36e édition du Tour du Faso, a rapidement transformé cette compétition en une véritable « promenade de santé ». Il a fait la différence en s’échappant du peloton à un tour de la fin.

Avec une avance confortable, il s’est permis de traverser la ligne d’arrivée en solo, s’amusant à slalomer, sous les acclamations des centaines de fans réunis tout au long du boulevard Thomas-Sankara. Le champion burkinabè s’impose avec un temps final de 3 heures 06 minutes et 57 secondes, soit une vitesse moyenne remarquable de 42,556 km/h. Le podium est complété par son équipier de la team Burkina, Daouda Soulama et Boureima Nana de l’AS Bessel.

La course a été très sélective, puisqu’on dénombrait au moins 48 abandons parmi les 78 coureurs issus de 18 clubs et équipes nationales au départ. Pour le président de la zone 3 de l’ACNOA, Jean Yaméogo, le choix du cyclisme, discipline populaire par excellence, était idéal pour lancer les compétitions. Cette course servait également de baromètre pour la saison à venir. La participation des équipes nationales du Burkina Faso et du Bénin a permis une bonne préparation en vue du Tour du Faso, prévu du 24 octobre au 2 novembre 2025. « C’est comme une pédale de préparation pour nos cyclistes qui vont participer au Tour du Faso et c’est pratiquement les mêmes cyclistes qui vont revenir.

Donc je ne peux qu’être fier et remercier tous les pays qui ont pris part », a confié Jean Yaméogo. Il a également salué la mobilisation du public, rappelant que ces jeux visent à renforcer la communion et la solidarité entre les peuples de la zone à travers le sport. Pour rappel, les jeux de la zone 3 de l’ACNOA se tiennent à Ouagadougou, du 12 au 18 octobre 2025. Ils concernent onze disciplines (athlétisme, basketball, haltérophilie, taekwondo, Karaté, etc.).

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO