Semi-marathon de l’Unité sahélienne: Tankoano Fidèle remporte la première édition

La première édition du Semi-marathon de l’Unité sahélienne s’est déroulée à Ouagadougou, le samedi 11 octobre 2025, attirant plus de 100 athlètes sur la ligne de départ, donné au siège de Tovio à la ZAD. L’événement, qui se veut un message de cohésion, a tenu ses promesses en termes d’engouement sportif et de mobilisation.

C’est Fidèle Tankoano qui s’est imposé sur les 21 kilomètres de l’épreuve. Il a réalisé le meilleur chrono de cette édition, franchissant la ligne d’arrivée après 1h08min14s. Il s’offre ainsi la médaille d’or et une enveloppe financière de 100 000 F CFA. Derrière lui, Yamyiga Finzouyiri est arrivé deuxième avec un temps de 1h09min01s, remportant la médaille d’argent et une prime de 50 000 F CFA. Le podium est complété par Roger Nion, troisième en 1h09min46s, qui repart avec la médaille de bronze et 35 000 F CFA.

Bernadinio Tougma (4e) et Inoussa Nikiema (5e) ont également été primés, recevant respectivement 20 000 F CFA et 15 000 F CFA.Le vainqueur, Fidèle Tankoano, a exprimé sa satisfaction : « En tout cas, pour le momen,t ça me donne de la joie, parce que je suis venu juste pour chercher un bon chrono. Et par la grâce de Dieu, j’ai eu le bon chrono ». Il a également salué l’initiative qui offre aux athlètes une précieuse opportunité de compétition.

Le promoteur, Innocent Bansé, s’est dit pleinement satisfait de cette première édition qui a rassemblé athlètes débutants et professionnels. Il a souligné la portée symbolique de l’événement dans son message. « Ce marathonn’est pas seulement une compétition. C’est un message de paix, de résilience et de vivre-ensemble que nous avons lancé », a-t-il souligné. Il a également apprécié le niveau général des participants et l’accompagnement des différents partenaires.

Jean Elisée NIKIEMA

(Stagiaire)