Houndé : Incendie maîtrisé sur un site de l’ONEA

Par
JK. Sidwaya
-

Un incendie s’est déclaré ce lundi 26 janvier 2026, aux environs de 12 heures, sur le site de stockage des conduites de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) à Houndé. Le feu, qui s’est rapidement propagé aux conduites entreposées, a semé l’inquiétude au sein des populations riveraines. Grâce à une intervention rapide des Forces de défense et de sécurité, appuyées par une mobilisation citoyenne remarquable, les flammes ont pu être circonscrites, évitant des dégâts plus importants. À noter que l’absence de clôture et la végétation envahissante rendaient le site particulièrement vulnérable aux risques d’incendie.

