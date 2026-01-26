Houndé : Incendie maîtrisé sur un site de l’ONEA

Un incendie s’est déclaré ce lundi 26 janvier 2026, aux environs de 12 heures, sur le site de stockage des conduites de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) à Houndé. Le feu, qui s’est rapidement propagé aux conduites entreposées, a semé l’inquiétude au sein des populations riveraines. Grâce à une intervention rapide des Forces de défense et de sécurité, appuyées par une mobilisation citoyenne remarquable, les flammes ont pu être circonscrites, évitant des dégâts plus importants. À noter que l’absence de clôture et la végétation envahissante rendaient le site particulièrement vulnérable aux risques d’incendie.