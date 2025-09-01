Immersion patriotique obligatoire: une délégation gouvernementale sur des sites à Bobo-Dioulasso

Une délégation gouvernementale a visité, lundi 1er septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, des sites d’immersion patriotique obligatoire des jeunes bacheliers du Guiriko. Les membres du gouvernement ont encouragé les immergés de la première édition et les ont invités à mettre en pratique ce qu’ils auront appris pendant la formation.

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara et son homologue de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara et les autorités régionales étaient, lundi 1er septembre 2025, sur des sites d’immersion patriotique obligatoire à Bobo-Dioulasso. Au lycée mixte d’Accart-ville, ou au complexe scolaire le Savoir, les immergés ont accueilli les visiteurs par l’hymne national, celui de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ainsi que l’hymne de l’immergé.

Le ministre Sosthène Dingara a dit être venu constater le déroulement de la formation au sein des sites de l’immersion patriotique. Il a encouragé les immergés et les a invités à cultiver les valeurs de solidarité, du civisme et du patriotisme qui leur sont inculquées pendant la formation. Pour lui, les immergés sont le fer de lance de la Révolution où il a été décidé de faire autrement les choses. Le ministre a dit être satisfait, car pour lui l’objectif de cette initiative est pleinement atteint. « Cette initiative, si elle n’existait pas il fallait la créer. Nous sommes une délégation gouvernementale venue transmettre le message d’encouragement à l’ensemble des immergés au nom de leurs excellences et ce que nous avons vu nous réconforte », a laissé entendre le ministre Dingara.

Pour une jeunesse engagée

Pour lui, la Révolution engagée est en marche et il faut une jeunesse consciente et engagée pour accompagner cette Révolution. « Nous avons des jeunes qui comprennent énormément le sens de quelques valeurs indispensables pour conduire cette Révolution. Ces valeurs sont des valeurs de solidarité, d’intégrité, de patriotisme et nous avons la conviction que cette Révolution nous allons la gagner», a affirmé le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales.

Il a traduit sa reconnaissance aux différents acteurs qui se sont engagés pour que cette initiative puisse se dérouler afin de faire de ces jeunes des hommes capables de conduire la Révolution. Il a demandé aux immergés de répercuter ce qu’ils ont appris au niveau de leur génération, dans les universités qu’ils vont bientôt intégrer et au sein des communautés dans lesquelles ils vivent. L’immergée, Helena Rachelle Ouattara, soutient avoir beaucoup appris au cours de cette formation et loue son instauration. « L’immersion patriotique est une bonne initiative.

Le capitaine Ibrahim Traoré nous a réunis pour que nous cultivions les valeurs de vivre-ensemble pour les mettre au profit de notre pays et à être de bons citoyens de demain afin de construire le Burkina Faso. Dans le contexte actuel, c’est nous les jeunes qui devons être solidaires pour bannir le terrorisme de notre pays », a souligné Rachelle Ouattara. Le fondateur du complexe scolaire le Savoir, Aboubacar Koita, qui accueille 770 élèves immergés, a salué cette initiative et a souhaité qu’elle se poursuive pour outiller ces jeunes chargés de construire le pays.

Adaman DRABO

Astride Sidbewendin OUEDRAOGO

(Stagiaire)