Inauguration d’infrastructures sanitaires : le Premier ministre à Bobo-Dioulasso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce mardi 23 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

Il a été accueilli par la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, entourée des autorités administratives, militaires et paramilitaires. Ce mercredi 24 décembre 2025, le chef du gouvernement prendra part, aux côtés du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux cérémonies d’inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala et du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso. La réalisation de ces deux importantes infrastructures sanitaires traduit l’engagement du gouvernement à renforcer durablement l’offre de soins et à améliorer la prise en charge médicale des populations.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞