Incendie de la radio Alliance chrétienne: le président du CSC traduit sa compassion

Le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo, accompagné du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a visité la radio Alliance chrétienne de Bobo-Dioulasso, le lundi 22 septembre 2025. Il a traduit sa compassion aux responsables de la radio qui a connu un incendie le 5 août dernier.

Selon Louis Modeste Ouédraogo, l’objectif de cette visite était, non seulement de constater les dégâts causés par cet incendie, mais aussi de témoigner sa solidarité et sa compassion envers les responsables de cette radio. « Nous sommes là pour leur témoigner tout notre soutien dans l’épreuve, parce que nous savons que c’est une épreuve qui est venue vraiment mettre en difficulté cette radio et qui a même cessé de fonctionner pendant quelques jours », a-t-il déclaré. Le président du CSC a également félicité les

responsables de la radio pour les efforts fournis pour la reprise des programmes.

« Nous les félicitons pour le courage, la détermination à poursuivre leurs contributions à l’information, à la sensibilisation des populations et à leur éducationspirituelle », a-t-il laissé entendre. Après le constat des lieux, il a exprimé sa volonté d’accompagner

la radio. Quant au président du conseil d’administration de la radio de l’Alliance

chrétienne, le pasteur Youhana Drabo, il s’est réjoui de cette visite qui vient

réconforter le personnel de la radio.

Il s’est dit consolé par cette visite de compassion. « Depuis le 5 août, date de l’évènement, Dieu nous a permis, deux semaines après, de reprendre les activités de nouveau et nous voulons toujours vos soutiens et conseils et tout ce que vous pouvez faire pour que cette radio qui émet à Bobo-Dioulasso et qui a déjà gagné la confiance de plusieurs

personnes puisse poursuivre son œuvre », a-t-il souhaité.

Noufou NEBIE

Safiatou BOLY

(Stagiaire)