Infrastructures routières: Le péage moderne de Kotédougou ouvert aux usagers

Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Théodore Gouwindmanégré Ouédraogo, a procédé à la mise en service du nouveau poste de péage moderne de Kotédougou (sur la route nationale numéro 1 à la sortie de Bobo-Dioulasso), le samedi 2 août 2025. Elle intervient après celles des péages modernes de Boudtenga et de Tintilou, respectivement ouvertes les 24 et 29 juillet 2025.

C’est désormais effectif! Le nouveau poste de péage moderne de Kotédougou a été ouvert aux usagers, le samedi 2 août 2025. Conçu pour faciliter le trafic et sécuriser les fonds, la mise en service de ce joyau a été faite par le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Théodore Gouwindmanégré Ouédraogo. Il est doté d’un système ultra-moderne, notamment l’ouverture automatique des barrières après le paiement des frais de péage. Cette mise en service de l’infrastructure, en attendant son inauguration officielle, s’est accompagnée de l’application des nouvelles tarifications, entrée en vigueur le 24 juillet dernier. Selon le DG du FSR-B, la facturation se fait désormais en fonction du nombre d’essieux. « Dès que vous arrivez, le système affiche automatiquement le montant à payer pour les poids lourds. Pour les véhicules légers, il n’y a pas de grand changement. Le tarif reste le même, soit 200 F CFA par passage », a-t-il expliqué. Selon ses propos, le système est désormais basé sur un droit de passage et non plus sur un droit de tronçonnage. « Cela signifie que vous ne payez plus par tronçon, mais à chaque passage », a-t-il précisé. L’objectif est de rendre ce nouveau péage entièrement informatisé. M. Ouédraogo a également indiqué que des dispositifs complémentaires pour faciliter le paiement, notamment des moyens électroniques, seront ajoutés à court terme afin de rendre l’expérience plus fluide pour les usagers.

Par ailleurs, quatre péages semi-modernes, qui ne sont pas encore de cette envergure, fonctionneront avec le même mode opératoire et seront bientôt opérationnels afin d’accélérer la modernisation du réseau routier, selon le DG.

Il a invité les usagers à se munir de monnaie pour faciliter les paiements en attendant la mise en œuvre des moyens de paiement électroniques. « Si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas passer. Nous invitons donc les usagers à se munir de monnaie pour nous accompagner dans cet élan de modernisation », a-t-il insisté.

Le chef de poste du nouveau péage, Mohamado Sawadogo, s’est réjoui de la mise en service de l’infrastructure. À l’entendre, ce péage moderne va faciliter le travail et améliorer la fluidité lors des passages. « Il va permettre également la sécurisation dans la collecte des données », a-t-il ajouté.

Pour l’usager Sékou Fofana, ce nouveau péage va être un soulagement, car les embouteillages vont diminuer. « En plus de cela, c’est devenu moins cher. Avant, je payais 800 F CFA pour mon véhicule jusqu’à Ouagadougou. Maintenant, le total revient à 600 F CFA », s’est-il réjoui. Quant à Alphonse Boro, il a félicité les autorités pour la mise en service de ce nouveau péage moderne. Pour lui, les usagers doivent veiller à préserver la fluidité de cette infrastructure. « Le ministère doit mener un travail très sérieux pour éviter que les vendeurs ambulants n’envahissent la plateforme, pour leur propre sécurité, celle des travailleurs et celle des routiers », a-t-il lancé.

Noufou NEBIE

Légendes : Ph. Noufou NEBIE