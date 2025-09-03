Initiative présidentielle Faso Mêbo: Les Directeurs régionaux du Kadiogo apportent leur soutien

Ce don témoigne de l’adhésion des directeurs régionaux du Kadiogo à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

L’Association des directeurs régionaux de la région du Kadiogo a offert des bidons d’huile de badigeonnage, du sucre et de thé à l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo », mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Comme d’autres structures, l’Association des directeurs régionaux de la région du Kadiogo a répondu à l’appel à la mobilisation lancé dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour l’aménagement et la construction du pays. En effet, mercredi 3 septembre 2025 à
Ouagadougou, elle a offert 17 bidons d’huile de badigeonnage et des kits pour petit déjeuner composés du sucre et de thé. Cet apport, bien que modeste, selon la présidente de l’association, Adiaratou Sawadogo, a une importance capitale dans le processus de fabrication des pavés.

« Nous sommes venus apporter notre contribution pour l’aménagement et la construction de notre pays, en réponse à l’appel du président du Faso. Nous savons que pour réaliser des pavés de qualité, plusieurs matériaux sont nécessaires. Nous avons choisi d’apporter de l’huile, qui servira à badigeonner les moules afin que des pavés solides et durables puissent être produits », a-t-elle précisé. Pour Mme Sawadogo, ce geste s’inscrit dans une démarche patriotique et dans un esprit de responsabilité citoyenne.

Elle a estimé qu’il est essentiel pour chaque Burkinabè d’apporter sa pierre à l’édifice national. « Nous ne voulons pas être en marge de l’histoire. Nous sommes déjà engagés sur le terrain à travers nos différentes activités et missions qui nous ont été assignées par nos ministres respectifs. Chacun doit contribuer à sa manière pour la construction du pays », a-t-elle conclu.

