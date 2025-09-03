Institut supérieur de logistique de Ouagadougou: 29 paramilitaires formés

Ce 3 septembre 2025, a eu lieu la cérémonie de fin de stage des paramilitaires à l’Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO).

Composés d’agents des Eaux et Forêts et de Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), les stagiaires ont été formés durant 8 semaines dans les domaines de la Gestion des matériels et approvision-nements (GMA), de l’Armement petit calibre (APC) et de la Maintenance des systèmes d’information et de communication (MSIC).

Appelés à occuper désormais des postes de responsabilité, ils ont été félicités et encouragés notamment par leur parrain, le Directeur général des Eaux et Forêts, le colonel des Eaux et Forêts Kaboré Barnabé. La cérémonie a été présidée par le commandant du Groupement central des armées (GCA), le colonel Bassinga K. Narcisse. Il a invité les stagiaires à mettre en pratique les connaissances acquises afin d’être plus efficaces sur le terrain.

CMGA