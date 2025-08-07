Initiative Présidentielle Faso Mêbo : Orange Burkina Faso offre 300 tonnes de ciment

Orange Burkina Faso a remis 300 tonnes de ciment pour sa contribution à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 6 août 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de construction et d’industrialisation. Dans ce sens, le Président du Faso a lancé plusieurs initiatives citoyennes, appelant la population à y contribuer dont l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo. En réponse à cet appel, Orange Burkina Faso, a offert 300 tonnes de ciment à l’Initiative Faso Mêbo, ce mercredi 6 août 2025, à Ouagadougou. La Directrice générale de Orange Burkina Faso, Madame Nafy Silué/Coulibaly, a précisé que ce geste symbolique de 300 tonnes de ciment résulte d’une mobilisation collective impliquant les salariés de l’entreprise, ses partenaires de distribution, ainsi que la direction générale. « Nous sommes une entreprise citoyenne de droit burkinabè et notre devoir est de participer à toutes les Initiatives présidentielles, qu’elles concernent l’aménagement urbain, la santé, le sport ou le développement communautaire », a-t-elle déclaré soulignant le rôle de leader de l’entreprise dans le secteur des télécommunications. Elle a également souligné que ce don, s’inscrit dans une volonté affirmée de l’entreprise de contribuer activement au développement national. « Il vise à traduire l’engagement de l’entreprise en faveur d’un Burkina Faso résilient, prospère et uni », a confié Madame Silué/Coulibaly.

Une initiative saluée

Le capitaine Yasser Traoré, représentant du coordonnateur national de l’Initiative Faso Mêbo, a exprimé sa reconnaissance à Orange Burkina Faso pour sa contribution à l’effort collectif. Selon lui, ce don de 300 tonnes de ciment va permettre de renforcer les capacités de production, et également de contribuer à l’embellissement de la ville dans le cadre de l’aménagement urbain. Au nom du personnel de Orange Burkina Faso, Mahamadi Balboné a également salué l’initiative. Il a souligné que ce geste s’inscrit dans l’unité des filles et fils du pays autour d’une idée commune, celle de la construction du Faso. « Nous avons voulu accompagner notre direction générale dans cette dynamique, car l’Initiative Faso Mêbo concerne chaque burkinabè », a-t-il indiqué. L’artiste chanteuse Nabaloum, ambassadrice de Orange Burkina Faso, a salué l’engagement de Orange, qu’elle juge salutaire. « L’initiative de Orange à travers ce geste à Faso Mêbo est louable. C’est une entreprise citoyenne qui agit depuis longtemps dans le social, l’éducation et le développement du pays », a-t-elle déclaré. Elle a, par ailleurs, lancé un appel aux autres marques et compagnies, à emboîter le pas de Orange. En marge du don de ciment, le personnel de l’entreprise, ses partenaires et ambassadeurs ont participé à la fabrication des pavés.