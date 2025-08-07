Ministère de la Communication : Gilbert Ouédraogo dans les locaux de Sidwaya Bobo

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité, jeudi 7 août 2025, à Bobo-Dioulasso, la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya. Accompagné du Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Ousmane Ouattara, le chef du département de la Communication a félicité les agents pour le travail abattu et les a encouragés à continuer leur travail d’information et de sensibilisation avec professionnalisme.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, était dans les locaux de la Direction régionale de l’Ouest des éditions Sidwaya (DRO), jeudi 7 aout 2025. Accompagné du Secrétaire du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara et de ses plus proches collaborateurs, le ministre a visité l’imprimerie et les différents services de la direction et s’est entretenu avec le personnel. Présente à la rencontre, la directrice générale des éditions Sidwaya, Assetou Badoh, a présenté la direction régionale à son hôte du jour, une direction dont l’érection répond à un souci de rapprocher l’information de la communauté. Dans cette dynamique une imprimerie a été installée et permet de disponibiliser le journal à Bobo-Dioulasso au lever du jour. « Pour le moment, ça va, il n’y a pas de grand souci », a rassuré Assetou Badoh. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a pour sa part exprimé sa satisfaction pour le travail abattu. Il a invité les agents à poursuivre dans cette lancée tout en travaillant à mettre en exergue les potentialités dont regorge le grand Ouest. Il a précisé avoir visité quelques médias installés dans le grand Ouest compte tenu du rôle qu’ils jouent. « Nous sommes conscients du rôle important que jouent les médias parce que ce sont des acteurs de développement et leur rôle principal est d’informer, d’éduquer, de former et de sensibiliser, et aussi de distraire. Nous avons estimé essentiel de passer encourager le personnel et aussi les promoteurs parce que ce sont eux qui travaillent à donner des ressources aux agents pour qu’ils puissent aller sur le terrain pour collecter, traiter et diffuser l’information », a-t-il affirmé.

Exceller dans le professionnalisme

Gilbert Ouédraogo a prodigué de nombreux conseils aux animateurs des médias. « Nous avons demandé d’exceller dans le professionnalisme parce que l’information est une arme et toute arme quand elle n’est pas bien utilisée, peut être à l’origine de destruction. Nous souhaitons que nos journalistes restent professionnels, qu’ils se départissent du sensationnel et traitent l’information de façon objective », a-t-il dit. Il a rassuré que les mesures sont en cours pour améliorer leurs conditions de travail. « Nous restons disponibles à travailler à améliorer les conditions de travail en termes de règlementation, de relecture des textes. Nous avons adopté l’avant-projet de loi sur la presse de façon générale. Notre ambition est de créer les conditions et que les médias exercent en toute légalité et selon un modèle économique qui leur permet d’être viables pour pouvoir apporter leur contribution à la construction du pays », a ajouté le ministre. Le Directeur régional de l’Ouest des Editions Sidwaya, Paténéma Oumar Ouédraogo, a apprécié cette visite du ministre chargé de la Communication dans les locaux de la DRO. « Nous sommes satisfaits de cette visite parce que ce sont des mots de félicitation et d’encouragement qui nous ont été adressés. Nous sommes dans un contexte qui nécessite que nous accompagnions les actions du gouvernement. A ce sujet, le ministre a prodigué beaucoup de conseils. A notre niveau, nous nous sommes engagés à faire en sorte que les actions du gouvernement soient vues par tous les Burkinabè », a laissé entendre le directeur régional.

Adaman DRABO